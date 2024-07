'Du warst ein verdammtes Genie' - Spieler zeigt alten Zelda-Comic, den er mit 8 Jahren zusammen mit seinem Bruder gemacht hat

"Ich bin hungrig. Ich bin Link. Ich esse Zoras und Tintenfisch." (Bild: Reddit / Nickolink)

Erinnert ihr euch noch an die Zeichnungen und Aufsätze, die ihr in eurer frühen Schulzeit erstellt habt? Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich mit acht Jahren meinen ersten Aufsatz über die Halle der Helden von MediEvil geschrieben habe. Manchmal kann es sich sogar richtig lohnen, vergangene Projekte auszugraben und in Nostalgie zu schwelgen. Wie auch in diesem Fall von Zelda-Fan Nickolink.

Konkret teilt User Nickolink auf Reddit einen Comic, den er zusammen mit seinem Bruder gestaltet hat. Das mehrseitige Unikat erzählt eine Geschichte im Universum von A Link to the Past.

Wir empfehlen euch einen eigenen Blick in das kreative Werk:

Kurz zusammengefasst erzählt der Comic die Geschichte von Link, der sich auf die Reise begibt, um Ganon endgültig zu besiegen. Link bestreitet Dungeons, trifft neue Freunde und kämpft gegen Dark Link sowie Ganon.

Bis hier geht alles noch seinen gewohnten Gang. Ungewöhnlicher hingegen ist die Tatsache, dass Link auf seiner Reise Hunger bekommt und sich einen Zoraflossen-Eintopf gönnt. Außerdem findet einer der Kämpfe gegen Dark Link auf dem Pferd statt – eine Mechanik, die sich erst ab Twilight Princess in der Reihe wirklich etabliert.

Die Community ist wie wir von Nickolinks Comic begeistert und amüsiert sich ebenfalls darüber, dass Link plötzlich zum Zora-Esser wird. Betrachten wir die Zoras in A Link to the Past, ist dieser Gedanke gar nicht so abwegig. Bis zu Ocarina of Time sind die meisten Zora nämlich auch Gegner*innen, weswegen die feindseligen Zora zur Unterscheidung als Fluss-Zora bezeichnet werden. König Zora aus A Link to the Past, der euch Zoras Flossen für 500 Rubine verkauft, ist eine Ausnahme.

Weiter erfreut sich die Community an den Kämpfen gegen Dark Link sowie die Auftritte anderer Charaktere. Für PeterPlaty sei es der beste Teil, als ein Schildkröte „Ich bin Schildkröte“ mit einem Schwert in der Hand sagt und daraufhin einfach nach Hause geht. Die Lieblingsstelle von Ninapants97 ist hingegen Links Aussage „Nicht schonwieder“, als er Dark Link zum zweiten Mal begegnet.

Sowas erinnert uns an die kindliche Kreativität, die etwas ganz Eigenes und Besonderes ist, wie etwa im Fall von Nickolink, der im Alter von gerade einmal acht Jahren eine so tolle Geschichte gezaubert hat!

An der Stelle möchten wir die GamePro-Community fragen: Habt ihr in eurer Kindheit ebenfalls solche Projekte erstellt oder könnt ihr das sogar bei eurem eigenen Nachwuchs beobachten?