Zelda TotK-Fan holt sich Unterstützung beim Kampf gegen einen Moblin - es endet in einer Hühnerschlägerei

Die Hühner (bzw. Cuccos) in Tears of the Kingdom sehen süß aus, sind aber gnadenlose Killer wenn es drauf ankommt.

Wer die Zelda-Spiele kennt, weiß vermutlich, dass man die Hühner darin nicht reizen sollte. Das Federvieh reagiert auf wiederholte Angriffe mit extremer Gegengewalt und holt irgendwann sogar die komplette Hühnerverwandschaft der Umgebung zuhilfe, um es dem Angreifer oder der Angreiferin heimzuzahlen.

Viele Zelda-Spieler*innen haben diese schmerzhafte Erfahrung vermutlich schon gemacht. Dass man die Hühner in Breath of the Wild und im aktuellen großen Zelda-Teil Tears of the Kingdom aber auch als Waffe einsetzen kann, dürfte dagegen nicht landläufig bekannt sein.

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hühnergang macht nach Provokation kurzen Prozess

Aktuell hat das mrkdgaming23 in einem TikTok-Video demonstriert. Für den Kampf gegen einen riesigen Moblin schnappt er sich nämlich eins der zufällig herumlaufenden Hühner – die in TotK eigentlich "Cuccos" heißen – und rennt mit dem Tier über dem Kopf auf den Gegner zu.

Dieser drischt mit seinem Knüppel auf Link ein, trifft dabei aber das Huhn. Und bekommt nach ein paar Hieben die ganze Wut des Cuccos und dessen aggressiver Verwandschaft zu spüren, die den Bösewicht in kürzester Zeit ins Nirvana picken.

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen:

In den Kommentaren zeigen sich viele User begeistert von der "Huhn als Waffe"-Idee. Jenn schreibt beispielsweise:

"Das muss ich versuchen"

Und auch aus vielen anderen Einträgen unter dem Video geht hervor, dass dieser Trick zu denen gehört, die noch nicht allgemein bekannt waren. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß und Erfolg, wenn ihr beim nächsten Streifzug durch Hyrule ebenfalls diese "Hühnerwaffe" ausprobieren wollt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien im Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch und konnte als Nachfolger von Breath of the Wild die hohen Erwartungen mit Bravour erfüllen. Wie nahezu jeder Open World-Titel stecken auch im virtuellen Hyrule zahlreiche Geheimnisse und witzige Situationen, die erst nach Monaten ans Tageslicht kommen – wie etwa die oben verlinkten Basketball-spielenen Moblins.

Wusstet ihr, dass man Hühner in den aktuellen Zeldas als Waffe benutzen kann?