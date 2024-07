Zelda-Fan wird von Vater mit 3D-Karte beschenkt und die ist so cool, dass wir sofort A Link to the Past zocken wollen

The Legend of Zelda: A Link to the Past ist einer der großen Meilensteine der Zelda-Serie – und auch heute noch enorm beliebt.

Wer einen 3D-Drucker besitzt, kann damit eine Menge cooler Dinge herstellen – die entsprechenden Daten vorausgesetzt. In der Vergangenheit berichteten wir unter anderem über gedruckte Waffen aus Destiny oder einen Nachbau der Karte aus GTA 5. Und auch hier geht es jetzt um eine 3D-gedruckte Karte aus einem Videospiel – eine ganz besonders coole.

Minimalistisch-schicker Nachbau der ALttP-Lichtwelt

Welche Karte meinen wir? Die Lichtwelt-Map aus dem SNES-Klassiker The Legend of Zelda: A Link to the Past. Redditor That_Guy_Reddits hat einen minimalistischen Nachbau davon von seinem Vater geschenkt bekommen – und ein Foto davon geteilt.

Ziemlich schick, oder? Markante Orte wie das Schloss in der Mitte der Karte, das Gebirge im Norden und die Wüste um Südwesten sind sofort erkennbar und topographisch passend umgesetzt, sodass es zumindest uns direkt in den Fingern juckt, mal wieder in diese Spielwelt abzutauchen.

Auch die Kommentare sind voll des Lobes über das coole Zelda-Accessoire. Wichtig ist hier anzumerken, dass der Vater des Zelda-Fans die Karte nicht originär erdacht und umgesetzt, sondern auf bereits bestehende Druckdaten zurückgegriffen hat.

Falls ihr selbst einen 3D-Drucker besitzen solltet, findet ihr die Daten des Erstellers "Fletch" unter diesem Link. Auf Printables gibt es übrigens auch eine Karte der Schattenwelt von Hyrule, die vor ein paar Monaten unter anderem von Gamerant aufgegriffen worden war.

Comeback in Echoes of Wisdom?

Die 3D-Karte ist jedenfalls ein ideales Accessoire, um die Vorfreude auf den nächsten Zelda-Teil Echoes of Wisdom zu steigern, der im September 2024 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Denn möglicherweise feiert die Spielwelt aus A Link to the Past dort – zumindest in Teilen – ein Comeback.

Scharfäugigen Zelda-Kenner*innen sind im Ankündugungs-Trailer jedenfalls einige bemerkenswerte Parallelen aufgefallen. Mehr dazu lest ihr hier:

The Legend of Zelda: A Link to the Past wurde im Jahr 1991 für das Super Nintendo veröffentlicht und zählt heute zu den legendärsten Ablegern der Reihe. Darin muss Held Link sieben Weisen-Nachfahrinnen befreien und Oberbösewicht Ganin daran hindern, aus der Schattenwelt auszubrechen.

Der Titel wurde Anfang der 2000er-Jahre auf den GameBoy Advance portiert – zusammen mit dem Multiplayer-Ableger Four Swords – und ist aktuell auch auf der Nintendo Switch spielbar. Voraussetzung dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo des Nintendo Switch Online-Dienstes.

Wie gefällt euch die Zelda-Karte? Habt ihr auch einen 3D-Drucker zuhause?