GTA 5-Fan druckt die gesamte Spielwelt im 3D-Drucker und das Ergebnis sieht fantastisch aus

Die Welt von GTA 5 inspiriert Menschen, seitdem das Spiel 2013 das erste Mal veröffentlicht wurde. Es fällt nur zu leicht, sich in der vollgestopften Welt von Los Santos zu verlieren. Ein Fan hat dem Spiel und seiner Landkarte nun ein ganz besonderes Denkmal gesetzt und ein Miniatur-3D-Modell davon angefertigt. Das, was da am Ende aus dem 3D-Drucker gekommen ist, kann sich wirklich sehen lassen.

GTA 5-Traum für Miniatur-Fans: So sieht die San Andreas-Welt in klein aus

Darum geht's: Mit 3D-Druckern sind ganz besonders naturnahe und detailgetreue Nachbildungen von dreidimensionalen Objekten möglich. Was sich dieser GTA 5-Fan zu Nutze gemacht hat. Das heißt, wir sehen nicht einfach nur eine platte Landkarte oder einige wenige Hügel, sondern schon eher ein richtiges Diorama, komplett mit dem riesigen Mount Chiliad und allem Drum und Dran.

Schaut euch das Video hier an:

Link zum Twitter-Inhalt

Es wirkt schon sehr abgefahren, im Zeitraffer dabei zusehen zu können, wie die Hochhäuser von Los Santos gewissermaßen aus dem Boden sprießen. Auch ein kleineres Missgeschick hat es ins Video geschafft, als einige der Hochhäuser den Druck nicht überstehen. Die Angelegenheit war wohl eine kompliziertere und ist nicht komplett reibungslos abgelaufen, 10 bis 15 Fehldrucke waren wohl dabei. Insgesamt hat das Projekt über 400 Stunden gedauert. Das Gesamtkunstwerk sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus.

Wie wurde das gemacht? Mit Hilfe eines 3D-Druckers. In einem kurzen ersten Video ist zu sehen, wie die einzelnen Teile der San Andreas-/Los Santos-Map erstellt worden sind. Ein längeres Video, in dem der komplette Prozess ausführlich erklärt und gezeigt wird, soll noch folgen. Zumindest hat das der Urheber der Map und Twitter-User Dom Riccobene in einem Kommentar angekündigt.

Mehr GTA-News:

Wann kommt endlich GTA 6? Das steht noch nicht fest. Bisher wurde das Sequel noch nicht einmal offiziell angekündigt. Wenn es dann irgendwann kommt (wovon durchaus auszugehen ist), dann dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Die meisten Insider gehen davon aus, dass GTA 6 frühestens 2024, 2025 oder sogar noch später erscheint.

Wie findet ihr die 3D-Map?