Zelda Link's Awakening - Spielzeit: So lange dauert die Story

Zelda: Link's Awakening ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich, und viele Spieler fragen sich gerade, wie viel Spielzeit Links Abenteuer auf der wundersamen Insel Cocolint überhaupt verschlingt. Wir haben die Antwort.

Spielzeit der Hauptstory: Tobi hat das Switch-Remake des 26 Jahre alten Action-Adventures bereits im Zuge seines Tests durchgespielt. Er hat für die Hauptstory rund 15 Stunden gebraucht.

Erledigt ihr alle Nebenaufgaben, dann könnt ihr gut noch einmal zwei Stunden draufrechnen. Abseits der Story - also dem Abklappern aller acht Dungeons - könnt ihr in Link's Awakening unter anderem alle Zaubermuscheln sammeln, alle Herzteile ergattern und euch die magische Lupe ertauschen.

Natürlich ist die Spielzeit-Angabe immer nur ein Richtwert. Fans des Originals werden das Ende des Remakes sicherlich wesentlich schneller erreichen Neulinge.

Die Spielzeit der Neuauflage deckt sich mit der Spielzeit des Game Boy-Originals. Der Seite How Long To Beat gibt hier 14 Stunden und 18 Minuten als Durchschnittswert an, samt Extras beträgt die Spielzeit 16 Stunden und 41 Minuten.

Nicht überraschend, schließlich handelt es sich bei Link's Awakening für Switch um keine Neuinterpretation des Originals, stattdessen erwartet uns in sehr großen Teilen das identische Spiel, nur eben in schickerem Gewand.

Zelda Link's Awakening ist seit dem 20. September 2019 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.

