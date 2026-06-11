Zelda: Ocarina of Time - Eine Änderung des Remakes im Vergleich zum Original steht schon fest

Keine Sorge, wir gehen nicht davon aus, dass wir im Zelda OoT-Remake Schilder befestigen müssen.

Nintendo hat mit einem extrem kurzen Teaser endlich das lang vermutete Zelda: Ocarina of Time-Remake angekündigt. Aber außer einem kurzen Blick auf den jungen, schlafenden Link wurde nichts gezeigt. Außer dem Logo, versteht sich – und genau darin verbirgt sich noch ein weiterer Hinweis.

Das Hylia-Schild in Zelda: Ocarina of Time sieht jetzt anders aus

Obwohl Zelda: Ocarina of Time nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 1998 auch noch einmal in einer 3D-Version für den Nintendo 3DS erschienen ist, hat sich an einer Sache nie etwas geändert: Dem Design des Hylianischen Schildes. Bis jetzt. Hier könnt ihr nochmal den Teaser zum Remake sehen:

1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Autoplay

Wer dabei am Schluss ganz genau hinsieht, wird die Änderung vielleicht bemerken. Wir haben es hier nämlich nicht mehr mit dem alten Design des legendären Schildes zu tun, wie es bis zum Release von Skyward Sword zum Einsatz gekommen ist. Stattdessen gibt es den neuen Look, den wir heute kennen.

Soll heißen, dass das Hylia-Schild jetzt offenbar auch im Remake von Zelda: Ocarina of Time ohne das vierte goldene Dreieck am unteren Rand des Schildes auskommen muss. Vielleicht erinnert ihr euch. So sah das Hylia-Schild im Original-Ocarina of Time aus:

Das Hylia-Schild in Zelda: Ocarina of Time (Original)

In Skyward Sword und allen Zelda-Spielen, die danach kamen (wie zum Beispiel Breath of the Wild oder Zelda: Tears of the Kingdom) kam stattdessen eine aktualisierte, neuere Variante zum Einsatz. Die hat nur noch das goldene Triforce oben und einen etwas künstlerischer verzierten Rand.

Auch die silbernen Ornamente und das Wappen haben sich leicht verändert, wie ihr hier unschwer erkennen könnt:

So sieht das Hylia-Schild in Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom aus.

Das dürfte sonst natürlich keine großen Auswirkungen auf das Handling des Schildes haben und wir wissen leider auch noch nicht, was sich sonst noch alles im Remake ändert. Immerhin haben wir Link in einem komplett neuen Grafikstil ein Nickerchen machen sehen.

Wann kommt das Zelda: Ocarina of Time-Remake?

Einen genauen Release-Termin hat Nintendo noch nicht genannt. Fest steht aber, dass es noch dieses Jahr so weit sein soll. Da zunächst einmal das Star Fox- beziehungsweise Lylat Wars-Remake auf dem Plan steht, dürfte Zelda: OoT eher später im Jahr erscheinen. Womöglich traut sich Nintendo ja sogar, GTA 6 die Stirn zu bieten.

Was wünscht ihr euch vom Ocarina of Time-Remake? Was soll sich ändern, was muss so bleiben?