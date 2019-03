The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist nicht nur ein hervorragendes Singleplayer-Abenteuer, sondern auch eines der besten Spiele aller Zeiten. Eine Gruppe aus Moddern werkelt gerade fleißig an einer Multiplayer-Version, die uns den Klassiker mit Koop-Freunden an der Seite erleben lässt - und ihn dadurch vielleicht sogar noch besser machen könnte.

Ocarina of Time im Koop spielbar

Die Mod hört auf den Namen Ocarina of Time Online und wird von den Machern auf einem eigenen Server kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das Besondere: Hier kämpft und rätselt sich nicht nur ein Link durch Hyrule, sondern zwei gleichzeitig. Das untere Video gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf den Koop-Modus. Zwei Links in verschiedenen Farben bewegen sich nahtlos durch die Welt, verdreschen Monster, sammeln Items und rätseln sich durch Dungeons.

Für die Zukunft ist sogar ein Multiplayer mit bis zu 15 Spielern geplant. Bislang beschränkt sich der Mehrspieler aber nur auf PvE. PvP könnte es laut Entwicklerteam aber irgendwann in Zukunft geben.

Ocarina of Time Online befindet sich derzeit noch in Entwicklung. Ihr könnt das Projekt aber auf dem Twitch-Channel der Macher verfolgen.

Quelle: Kotaku.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr Ocarina of Time im Koop spielen wollen?