Zelda: Ocarina of Time - Fans graben Zauberspruch aus, der Link verwandelt hätte

Zelda: Ocarina of Time sorgt auch 20 Jahre nach Veröffentlichung für große Überraschungen. Auf einem alten Entwickler*innen-Modul für den N64 wurde jetzt nämlich ein Demo-Build des Spiels entdeckt, der haufenweise Geheimnisse und verschollene Features ans Tageslicht befördert. Ursprünglich war wohl zum Beispiel geplant, dass Link sich in die Fee Navi verwandeln und so durch die Gegend fliegen kann.

Zelda Ocarina of Time: Verschollenes Demo-Modul bringt bisher unbekannte Details ans Tageslicht

Zelda-Demo Build aufgetaucht: Eine offenbar noch sehr frühe Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time enthält jede Menge von bislang unbekanntem Material. Dabei handelt es sich zum Großteil um Features, die es nie ins fertige Spiel geschafft haben oder Dinge, die später noch überarbeitet wurden.

Das steckt drin: Das interessanteste Detail dürfte das Seelenmedaillon darstellen. Es hätte Link ermöglichen sollen, sich in Navi zu verwandeln. In Gestalt der kleinen Fee hätten wir dann offenbar mehr oder weniger frei durch die Gegend fliegen können.

Anscheinend hätte Navi sogar Waffen und Schild von Link weiter benutzen dürfen, was dann wohl ungefähr so ausgesehen hätte:

Ganz andere Hyrule-Map: Zusätzlich zu neuen Medaillons und Fähigkeiten war wohl ursprünglich auch ein ganz anderer Aufbau der Spielwelt von Zelda Ocarina of Time geplant. Zumindest sieht diese frühe Fassung der Weltkarte deutlich anders aus als das, was wir letzten Endes im Spiel zu Gesicht bekommen haben.

Aber das war natürlich noch nicht alles. Da wäre zum Beispiel eine sehr frühe Version des Dorfes Kakariko. Hier gibt es nicht besonders viel zu sehen und das Ganze wirkt noch ziemlich rudimentär, spannend ist es allemal.

Es gab wohl auch mal Pläne, einen Bogenschieß-Test auf dem Rücken eines Pferdes zu implementieren.

Auch das Innere des Deku-Baums und der Wassertempel sind in frühen Entwicklungsstadien enthalten.

Woher kommen die Infos? Die Zelda-Daten wurden auf einem Nintendo 64-Entwickler*innen-Modul entdeckt. Es handelt sich eigentlich um einen Demo-Build für die Spaceworld 97-Messe, der teilweise mit F-Zero X überspeichert wurde. Ein Teil der Daten blieb aber erhalten und das Modul stammt aus dem Besitz eines Nintendo-Angestellten, der die Spiele-Kassette verkauft hat.

