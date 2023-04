Zelda: Tears of the Kingdom - Alle neuen Charaktere aus dem aktuellen Trailer im Überblick

Der neue Trailer hat viel über Zelda: TotK verraten.

Nicht mal mehr einen Monat dauert es, dann erscheint das große Switch-Highlight 2023, Zelda: Tears of the Kingdom. Über den direkten Breath of the Wild-Nachfolger war lange Zeit kaum etwas bekannt. Der gestern gezeigte Trailer war dagegen wie ein Paukenschlag und steckte voller spannender neuer Infos. In diesem Artikel wollen wir euch verraten, welche neuen Charaktere es zu entdecken gab und welche alten Bekannten wir im Trailer wiedergesehen haben.

Diese neuen Charaktere erwarten euch in Zelda: TotK

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Neben alten Bekannten wurden einige neue Figuren gezeigt. Bisher sind sie nicht namentlich bekannt. Daher können wir nur darüber spekulieren, wer sie sind und was ihre Rolle in der neuen Geschichte sein könnte.

Ziegenartige Kreatur

Dieses noch unbekannte Wesen sehen wir im Trailer.

Bei 1:40 min ist ein Wesen zu sehen, wie wir es bisher noch gar nicht aus Hyrule kennen. Der Charakter hat zwar teilweise menschliche oder elfenhafte Züge, erinnert mit seinen Hörnern und der Kopfform aber auch an eine Ziege.

So präsent wie diese Figur im Trailer ist, spielt sie offenbar eine wichtige Rolle.

Zonai-Herrscher?

Könnten wir mehr über die Zonai erfahren?

Ab 1:54 min spricht eine bisher unbekannte Person zu Zelda. Um wen es sich handelt, können wir bisher nur spekulieren. Der Kleidung nach könnte es sich um jemanden aus dem mysteriösen Volk der Zonai handeln.

Da die Person mit Zelda darüber spricht, dass Link die letzte Rettung sein könnte, könnte es sich eventuell um einen Herrscher oder eine andere wichtige Figur handeln. Es wird also spannend, ob wir endlich mehr über das geheimnisvolle Volk erfahren.

Eine neue Prinzessin?

Ob es sich bei dieser Figur um eine Prinzessin handelt, werden wir bald erfahren.

Wir können außerdem bei 3:09 min einen Blick auf eine neue Figur werfen, über die wir ebenfalls nur spekulieren können. Sie erinnert etwas an Zelda und könnte ebenfalls eine Prinzessin sein. Im Trailer wirkt sie Magie.

Diese Figuren kehren außerdem zurück

Der Trailer hat aber auch die Rückkehr einiger beliebter Charaktere angeteast. Hier sind sie:

Ganondorf: Der Schurke, von dem bereits gemunkelt wurde, dass er einen Auftritt haben würde, ist im Trailer zu sehen.

Der Schurke, von dem bereits gemunkelt wurde, dass er einen Auftritt haben würde, ist im Trailer zu sehen. Prinz Sidon: Der beliebte Prinz der Zoras aus Breath of the Wild wird Link zur Seite stehen.

Der beliebte Prinz der Zoras aus Breath of the Wild wird Link zur Seite stehen. Riju: Auch die Gerudo-Königin aus Breath of the Wild ist wieder mit von der Partie.

Auch die Gerudo-Königin aus Breath of the Wild ist wieder mit von der Partie. Tulin: Unter Umständen könnte auch Tulin zurückkehren, zumindest ist im Trailer kurz eine Figur zu sehen, bei dem es sich um Tulin handeln könnte. Um sicherzugehen, müssen wir allerdings noch abwarten.

Am 12. Mai erfahren wir mehr über alle genannten Charaktere, denn dann kehren Zelda, Link und Co. im neuen Abenteuer zurück auf die Switch. Falls ihr wissen wollt, was noch alles im neuen Trailer zu sehen war, schaut in unsere oben verlinkte Trailer-News rein, die euch beispielsweise mehr über die gezeigten Herausforderungen verrät.

Jetzt seid ihr gefragt: Über welchen Charakter habt ihr euch im Trailer am meisten gefreut und habt ihr noch mehr spannende Figuren entdeckt? Schreibe es uns in die Kommentare.