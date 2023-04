Der neueste Trailer hatte wieder mehr Zelda.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat seinen dritten und finalen Pre-Release-Trailer bekommen und der hatte es nochmal in sich. Nicht nur gab es mehr von der Spielwelt zu sehen, wir haben auch ein wenig mehr von der Story erfahren und endlich unseren ersten richtigen Blick auf Serien-Bösewicht Ganondorf erhalten.

Hier könnt ihr euch den Trailer direkt einmal ansehen:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Der dritte und letzte Trailer ist da

Das ist im Trailer zu sehen

Wie schon in den ersten Trailern zu Tears of the Kingdom dürften sich auch diesmal wieder einige Geheimnisse in den knapp vier Minuten verstecken – nicht zuletzt war auch die rückwärts abgespielte Musik wieder dabei. Was wir bereits erkennen konnten, fassen wir hier zusammen.

Neue Herausforderungen

Etwa ab Minute 1:30 sehen wir, wie Link einige Rätsel absolviert. Da muss er etwa durch ein Gitternetz aus roten Lasern fallen, ohne sie zu berühren oder eine riesige Maschine mit einem Hebel bewegen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um die neuen Dungeons oder Schreine, wo Link Herausforderungen oder Rätsel lösen muss, um sich etwa neue Fähigkeiten zu verdienen.

Auch eine actionreiche Lorenfahrt über ein Lavafeld ist dabei. Ob das wohl auch eine Prüfung ist?

Mehr zur Story

Neben einigen Szenen, die wir bereits aus früheren Trailern kennen, gab es auch neues zur Story zu sehen. So war diesmal endlich wieder mehr Zelda dabei, die anscheinend nach einem Weg sucht, Link zu helfen. Womöglich versucht sie auch, das Bannschwert zu reparieren, dass wir bereits in seiner zerstörten Form gesehen haben.

Ganondorf ist zurück!

Lange wurde schon gemunkelt, dass Ganondorf in Tears of the Kingdom zurückkehren würde – jetzt haben wir endlich unseren ersten richtigen Blick auf den Zelda-Bösewicht bekommen. Ab Minute 3:00 könnt ihr ihn selbst sehen.

Neue Fähigkeiten in Action

Zu guter Letzt sehen wir auch noch Links neue Fähigkeiten. Ab rund 2:23 setzt er etwa Zeitumkehr im Kampf ein, um einen Feind mit einem Stein zu bewerfen und direkt danach sehen wir ihn mit einer Rakete durch die Luft fliegen - vermutlich hat er sich die mit Synthese zusammengebaut.

An anderer Stelle reitet Link auch auf einem riesigen Gefährt, dass aus einem Steinblock besteht, gegen einige Bokoblins in den Kampf. Zelda-Mecha-Kämpfen steht also nichts mehr im Wege!

Was habt ihr im neuen TotK-Trailer alles noch entdeckt?