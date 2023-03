Hier sehen wir wahrscheinlich kein fieses Zelda TotK- Monster, sondern ein friedliches Zonai-Konstrukt.

Im neuen Gameplay-Video zu Zelda: Tears of the Kingdom wurden auch sogenannte Konstrukte gezeigt. Dabei scheint es sich um eine Art alte Roboter und das Äquivalent zu den Wächtern aus BotW zu handeln. Wenn wir sie zerstören, fallen Zonai-Ladungen (oder Charges) heraus. Das bestätigt, was viele vermutet und gehofft hatten: Zelda TotK verrät uns wohl endlich mehr über die Zonai.

Zelda: Tears of the Kingdom stellt offenbar endlich die Zonai in den Mittelpunkt und Fans sind schon ganz aus dem Häuschen

Wer sind die Zonai? Genau das ist die Frage. In Legend of Zelda: Breath of the Wild waren von dieser alten Zivilisation nur noch mysteriöse Tempel-Ruinen übrig. Sie scheinen Tierwesen oder Götter in Tierform zu verehren, ihre Bauwerke zieren Drachen, Wildschweine und Eulen.

Bisher wissen wir nur sehr wenig bis gar nichts über die Zonai. Sie sollen vor langer Zeit in Hyrule gelebt haben. Möglicherweise waren sie magiebegabt und obendrein auch noch kriegerisch. Darauf deuten jedenfalls einige Zelda BotW-Details wie das Barbaren-Rüstungsset und Passagen in den zugehörigen Büchern hin.

Zelda TotK ändert das – zumindest sieht es aktuell stark danach aus. Fest scheint zu stehen, dass wir deutlich mehr Hinterlassenschaften der Zonai zu Gesicht bekommen. Zu denen könnten sämtliche Himmelsinseln und alles, was sich darauf befindet, gehören. Vor allem aber natürlich die Konstrukte.

Was hat es mit den Konstrukten auf sich? In der Gameplay-Demo waren verschiedenste Zonai-Konstrukte zu sehen. Einige attackieren Link sofort, andere scheinen mit Fegen oder dem Pflegen von Pflanzen beschäftigt und friedlich zu sein. Wir können offensichtlich sogar mit einigen von ihnen sprechen.

Hier könnt ihr euch das Gameplay aus Zelda TotK nochmal ansehen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Es sieht ganz danach aus, als hätten die Zonai die Konstrukte gebaut, um bestimmte Zwecke wie Verteidigung oder Instandhaltung zu erfüllen.

Was es mit der grünlich schimmernden Energie auf sich hat, bleibt allerdings noch unklar. Sie könnte nicht nur die Konstrukte, sondern auch Links Arm und seine Fähigkeiten antreiben.

Fans sind ganz aus dem Häuschen: Seit dem ersten Zelda TotK-Trailer wurde es spekuliert und nun haben wir quasi Gewissheit.

In Zelda Tears of the Kingdom rücken die Zonai deutlich stärker in den Fokus. Dementsprechend freudig wird des Rätsels Lösung und der Release von Zelda Tears of the Kingdom erwartet. Zum Glück dauert es jetzt wirklich nicht mehr lange bis zum 12. Mai 2023.

Glaubt ihr, dass wir in Zelda Tears of the Kingdom vielleicht sogar die Zonai selbst treffen können? Oder denkt ihr, dass es dabei bleibt, nur die Überreste dieser ausgestorbenen Zivilisation zu sehen?