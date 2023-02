Bei Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr mit Switch-Coupons ordentlich Geld sparen

Nur noch gut drei Monate müssen wir uns gedulden, bis der nächste richtig große Switch-Titel erscheint. Die Rede ist natürlich vom neuen Zelda: Tears of the Kingdom. Links neues Abenteuer ist auch schon im eShop gelistet, und zwar für 70 Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr aber bei diesem und anderen Spielen richtig sparen. Wir verraten euch, wie viel und wie das funktioniert.

Bei einigen Titeln könnt ihr mit Coupons richtig sparen

Voraussetzung: Um das Angebot nutzen zu können, braucht ihr eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft. Der Service erlaubt euch nämlich nicht nur online zu zocken und bringt eine Auswahl an Retro-Spielen mit, sondern hat noch weitere Vorteile auf Lager, die gerne mal übersehen werden.

Dazu gehören die Switch Coupons, die ihr kaufen könnt, wenn ihr eine aktive Mitgliedschaft habt. Ihr erhaltet immer zwei Coupons für 99 Euro. Mit jedem davon könnt ihr ein Spiel erwerben, das im Programm enthalten ist und dazu gehören einige Titel, bei denen sich das Ganze für euch lohnt.

Bei diesen Spielen könnt ihr beispielsweise sparen: Ihr könntet mit den zwei Gutscheinen zum Beispiel das neue Zelda zusammen mit Splatoon 3 oder Pikmin 4 kaufen. Würdet ihr Tears of the Kingdom und einen der beiden anderen Titel regulär bezahlen, würde euch das insgesamt 130 Euro kosten. Mit zwei Coupons könnt ihr also 30 Euro sparen.

Bedenken solltet ihr dabei natürlich, dass die aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online auch kostenpflichtig ist. Falls ihr diese aber sowieso schon habt oder euch holen wollt, sind die Coupons auf jeden Fall eine gute Wahl, um aktuelle Spiele zu kaufen.

Und so funktioniert es

Ruft auf eurer Konsole das Switch Online -Menü auf.

-Menü auf. Unter "Exklusive Angebote für Mitglieder" findet ihr den Menüpunkt "Nintendo Switch Game-Coupons" . Hier findet ihr auch einige Infos zum Angebot.

findet ihr den Menüpunkt . Hier findet ihr auch einige Infos zum Angebot. Falls ihr die zwei Coupons für 99 Euro kaufen wollt, klickt auf "Produktinformationsseite" , dann öffnet sich das entsprechende Angebot im eShop.

, dann öffnet sich das entsprechende Angebot im eShop. Klickt jetzt auf "Weiter zum Kaufbildschirm", um die entsprechende Zahlungsart auszuwählen, beispielsweise Kreditkarte oder PayPal.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu Zelda: TotK anschauen:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Ein paar zusätzliche Dinge zur Gültigkeit der Coupons solltet ihr allerdings bedenken. Die Mitgliedschaft muss auch dann aktiv sein, wenn ihr die Coupons einlöst. Ist sie einmal erloschen, verfallen die Coupons zwar nicht sofort, aber ihr müsst die Mitgliedschaft wieder aktivieren, bevor ihr sie einlösen könnt.

Außerdem solltet ihr beim Einlösen nicht allzu lange warten, da die Coupons nur ein Jahr lang gültig sind. Am besten habt ihr also schon Spiele im Auge, wenn ihr sie kauft. Keine Sorgen müsst ihr euch dafür um bereits mit Coupons gekaufte Spiele machen. Sie bleiben euch dauerhaft erhalten, auch wenn ihr eure Mitgliedschaft beendet.

Habt ihr die Coupons schon mal genutzt oder werdet ihr es jetzt tun?