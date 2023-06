Unfassbar hilfreich: Zelda TotK-Fan zeigt uns mit genialer Map alle Drachen-Routen auf einen Blick

Diese Map zeigt euch alle Drachenrouten in Zelda: Tears of the Kingdom.

In Zelda: Tears of the Kingdom fliegen insgesamt vier Drachen über die Map, von denen ihr euch wertvolle Drachenmaterialien beschaffen könnt. Drei Bestien haben eine vergleichsweise kleine vordefinierte Flugbahn, während der vierte im Bunde, der sogenannte Weißdrache, seine Runden über ganz Hyrule zieht. Die Suche nach den Wesen kann zeitaufwendig sein – umso besser, dass es Fans wie Redditor "Minigamerguy123" gibt, der uns eine Map mit allen Drachenrouten zeigt!

Zelda: Tears of the Kingdom - Map mit allen Drachenrouten

Quelle: Minigamerguy123

In Zelda TotK finden wir folgende vier Drachen, die Farbe der Pfade auf der Map entspricht in etwa der Farbe bzw. dem Element, das die Wesen repräsentieren:

Roter Pfad = Feuerdrache Eldra (englisch: Dinraal)

(englisch: Dinraal) Grüner Pfad = Blitzdrache Farodra (englisch: Farosh)

(englisch: Farosh) Hellblauer Pfad = Eisdrache Naydra

Gelber Pfad = Weißdrache (englisch: Light Dragon)

Die farblich dunkleren Teile der jeweiligen Pfade bedeuten, dass sich der entsprechende Drache im Untergrund befindet.

Während Eldra, Farodra und Naydra recht kleine Routen haben und sich dank der hilfreichen Map gut abpassen lassen, müsst ihr beim Weißdrachen etwas mehr Zeit einberechnen, bis ihr ihn ausfindig macht. Aber auch hierbei sollte die Karte eine große Hilfe sein, da ihr jetzt zumindest wisst, an welchen Orten das Biest vorbeikommt.

Übrigens, kleiner Tipp zum Weißdrachen: Wenn ihr das Masterschwert besitzt, fliegt das Ungetüm "nur" noch in einer Höhe von 700 Metern und ist damit einfacher zu erreichen. Ohne die legendäre Waffe in eurem Besitz bewegt sich der Drache auf rund 2000 Metern Höhe.

Was bringen Drachen? Die riesigen Monster droppen wertvolle Materialien, die ihr einerseits zur Synthese nutzen könnt, um eure Waffen gehörig aufzupowern. Ein Drachenhorn bringt euch nach Synthese beispielsweise eine zusätzliche Angriffsstärke von 26 Punkten. Andererseits dienen sie euch als Kochzutaten.

Drachenstein - Dieses Material bekommt ihr, wenn ihr auf einen Stachel auf dem Rücken des Drachen schießt.

- Dieses Material bekommt ihr, wenn ihr auf einen Stachel auf dem Rücken des Drachen schießt. Schuppe - Hierfür müsst ihr auf den Körper des Drachen schießen.

- Hierfür müsst ihr auf den Körper des Drachen schießen. Hornsplitter - Hierfür müsst ihr das Horn des Drachen mit einem Pfeil treffen.

- Hierfür müsst ihr das Horn des Drachen mit einem Pfeil treffen. Klaue - Für diesen Gegenstand müsst ihr die Klaue des Drachen treffen.

- Für diesen Gegenstand müsst ihr die Klaue des Drachen treffen. Zahn - Und um einen Zahn zu erhalten, müsst ihr das Maul des Drachen treffen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Seid ihr schon einem Drachen in Zelda: Tears of the Kingdom begegnet?