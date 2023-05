Zelda Tears of the Kingdom schenkt euch Epona - aber nur unter einer Bedingung

Auch in Zelda TotK könnt ihr Link Hyrule wieder auf dem Rücken von Epona erkunden lassen.

Wenn ihr euch fragt, ob es in Zelda: Tears of the Kingdom auch wieder das legendäre Pferd Epona gibt, können wir euch beruhigen: Ja, Link kann auch im neuen Zelda wider Epona satteln. Es gibt sogar gleich mehrere Möglichkeiten, an das edle Tier zu gelangen. Ihr bekommt es sogar geschenkt, wenn ihr dafür eine ganz bestimmte Voraussetzung erfüllt.

Epona in Zelda TotK geschenkt bekommen: So einfach kommt ihr an das Kult-Pferd

Darum geht's: Epona dient Link gewissermaßen schon seit Anbeginn der Zeit als Fortbewegungsmittel und liebevoller, geduldiger Begleiter. Das edle Ross steht euch auch in Zelda TotK wieder zur Verfügung und ihr habt zwei Möglichkeiten, es zu erhalten.

Epona geschenkt für BotW-Fans: Habt ihr den Vorgänger von Tears of the Kingdom gespielt, solltet ihr Epona einfach so geschenkt bekommen. Ihr benötigt lediglich eine Installation von Zelda BotW auf eurer Switch oder einen Zelda BotW-Spielstand.

Wo finde ich Epona in Zelda TotK? Wenn ihr euch zum Neuen Stall von Maritta begebt, könnt ihr Epona dort direkt in Besitz nehmen. Ihr findet den Stall, wenn ihr vom Spähposten aus Richtung Hebra im Nordosten und über die Carok-Brücke geht. Der Stall liegt direkt östlich der Harzblut-Sümpfe in der nördlichen Hyrule-Ebene.

Hier seht ihr den Ort auf der Zelda TotK-Map:

Hier seht ihr den Neuen Stall von Maritta auf

Endlich wieder vereint: Der Stallbetreiber wird euch als "guten Kunden" erkennen und bietet euch an, ein Pferd zu leihen. Wenn ihr anschließend das Stall-Menü öffnet, müsste sich Epona bereits auswählen und mitnehmen lassen. Dann steht dem ersten Ausritt auf dem altbekannten Klepper der Extraklasse nichts mehr im Weg.

Wenn ihr der Hauptquest folgt, werdet ihr sowieso wahrscheinlich relativ bald an diesen Stall kommen. Purah schlägt zum Beispiel vor, dass ihr euch zu Beginn Richtung Nordosten und Hebra orientiert. Außerdem trefft ihr an diesem Stall auch Impa, die euch eine Quest gibt.

Unseren großen GamePro-Test zu Zelda TotK findet ihr hier, das passende Video dazu könnt ihr euch ebenfalls ansehen:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Epona über Amiibo bekommen: So schaltet ihr das Pferd in Zelda TotK ohne BotW frei

Ihr habt Zelda BotW nicht gespielt? Kein Problem, ihr könnt trotzdem an Epona kommen. Auch wenn ihr keine Installation und keinen BotW-Spielstand mehr habt, lasst euch gesagt sein, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt.

Ihr braucht dafür amiibos: Wenn ihr den Link-amiibo zu Super Smash Bros oder die Figur von Link aus dem Zelda: Twilight Princess-Set habt, könnt ihr die jeweilige Figur einfach einscannen. Anschließend solltet ihr euer braves Pferd an einem Stall registrieren, um es auch sicher zu haben und wieder bekommen zu können (via: Twinfinite).

Das Einscannen der amiibos funktioniert, sobald ihr das Tutorialgebiet auf der ersten Himmelsinsel geschafft und die Open World-Oberfläche von Hyrule erreicht habt. Ihr könnt sogar zwei Eponas gleichzeitig ergattern, wenn ihr beide amiibo-Figuren habt.

Habt ihr euch Epona in Zelda TotK schon gesichert? Wie habt ihr es gemacht und hattet ihr Zelda BotW noch installiert?