Zelda Tears of the Kingdom: Hitzeschutz-Rüstung finden und in der Wüste überleben, so geht's

So schützt ihr euch vor der Hitze der Wüste in Zelda: TotK.

Wollt ihr die heißen Wüsten-Areale in Zelda: Tears of the Kingdom erkunden, müsst ihr euch gut vorbereiten. Ist Link nämlich nicht ausreichend vor der Sonne geschützt, überhitzt er und verliert stetig Leben. Das passiert, sobald das Thermometer neben der Minimap in den orangenen Bereich fällt.

Zum Glück gibt es mit der Hitzeschutz-Rüstung - nicht zu verwechseln mit der Feuerschutz-Rüstung, mit der ihr vor Flammen sicher seid - aber Kleidung, die euch dauerhaft schützt. Falls sie euch noch zu teuer ist, haben wir aber auch einige temporäre Abhilfen für euch.

Hier bekommt ihr die Wüsten-Rüstung in Zelda: Totk

Die nützlichste Lösung ist natürlich die Hitzeschutz-Rüstung. Mit der seid ihr dauerhaft gegen Hitze immun - je nach Grad der Wärme braucht ihr ein oder zwei Teile der Rüstung.

Den Wüsten-Stirnschutz bekommt ihr ganz im Nord-Osten der Gerudo-Wüste beim Wüstenbasar. Er befindet sich direkt südlich des Maya-tata-Schreins. Ihr könnt das Stirnband beim Krämerladen für 450 Rubine kaufen.

Für den Wüsten-Schulterschutz und Wüsten-Beinschutz müsst ihr dagegen nach Gerudo-Stadt. Hier gibt es einen geheimen Shop. Den erreicht ihr, wenn ihr vom nordöstlichen Eingang aus gleich nach links abbiegt und direkt in die Luke im Boden springt.

Folgt hier kurz dem Weg und zertrümmert dann die zerstörbaren Steine zu eurer Linken. Folgt dem neuen Gang, bis ihr links von euch einige Säulen seht und schon könnt ihr euch mit Deckensprung in den Shop begeben.

Den Weg könnt ihr euch hier auch nochmal im Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Schulter- und Beinschutz kosten jeweils 1300 und 650 Rubine, für das gesamte Set müsst ihr also 2.400 Rubine blechen. Falls es euch am nötigen Kleingeld mangeln sollte, könnt ihr den praktischen Duplikations-Glitch nutzen, mit dem ihr unendlich Items klonen könnt:

Schneller Hitzeschutz dank Kühlungsgerichten

Ist euch die Rüstung zu aufwendig oder müsst ihr die Areale erstmal erreichen, können euch auch bestimmte Gerichte Hitzeschutz geben. Dabei zählen vor allem zwei Zutaten, je mehr davon ihr zum Rezept dazugebt, desto länger hält der Schutz an. Maximal könnt ihr mit einem Gericht 12:30 Minuten Hitzeschutz erreichen.

Diese Zutaten braucht ihr:

Frostling (je 2:30 Minuten Hitzeschutz pro Zutat)

Frostmelone (je 2:30 Minuten Hitzeschutz pro Zutat)

Eine Übersicht aller bekannten TotK-Gerichte, die ihr kochen könnt - inklusive Hitzeschutz - gibt es hier:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom: Liste aller Rezepte, die ihr im Spiel kochen könnt von Tobias Veltin

Tipp: Nutzt Schatten und kühlere Tageszeiten

Daneben gibt es auch noch ein paar einfache Tipps, die ihr nutzen könnt, bis ihr die Hitzeschutz-Rüstung habt.

So lohnt es sich etwa, auf die Uhrzeit im Spiel zu achten, denn in den Morgen- und Abendstunden ist es weit kühler als zur Mittagszeit, sodass Link nicht so schnell überhitzt. Solange ihr im Schatten von Schluchten und Überhangen bleibt und nicht direkt im Sonnenlicht steht, erleidet Link außerdem gar keinen Schaden.

Seid ihr Nachts unterwegs, müsst ihr euch stattdessen sogar gegen Kälte schützen, denn in der Wüste wird es ohne Sonne eisig.