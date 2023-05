Link hat auch in Zelda TotK nur das Eine im Sinn: Jede Menge Geld verdienen, versteht sich.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seid ihr als Link zu Beginn erst einmal knapp bei Kasse. Aber das lässt sich in Windeseile ändern. Fleißige Fans haben nämlich jetzt schon einen Glitch zum Duplizieren von Materialien gefunden – nicht einmal eine Woche nach Release. Das ruiniert natürlich die komplette Ökonomie des Spiels und ihr könnt euch einfach direkt alles kaufen, wenn ihr wollt.

Zelda TotK: So könnt ihr Materialien duplizieren und euch eine goldene Nase verdienen

Darum geht's: Wer will, kann in Zelda Tears of the Kingdom sämtliche Materialien duplizieren. Das geht zwar immer nur mit einem Gegenstand auf einmal, aber dafür so oft ihr wollt. Das wurde jetzt zumindest von einem Spieler entdeckt und im Netz geteilt. Wir sind gespannt, ob der Glitch so im Spiel bleibt oder zeitnah gepatch wird.

So funktioniert der Glitch: Zum Glück gehört der Glitch zu den relativ unkomplizierten Tricks und ihr müsst dafür nicht allzu viel machen. Lediglich das Timing kann an einer Stelle etwas verzwickt sein.

Holt euren Bogen raus. Drückt auf dem Steuerkreuz nach oben und wählt aus, welches Material ihr klonen wollt. Drückt auf Plus, um ins Inventar zu kommen. Wählt den Bogen aus und werft ihn auf den Boden. Wählt einen neuen Bogen aus und rüstet ihn aus. Drückt zweimal hintereinander möglichst schnell auf Plus, um das Inventar zu schließen und sofort wieder zu öffnen. Legt den ausgerüsteten Bogen ebenfalls auf den Boden. Schließt den Inventar-Bildschirm mit Plus. Sammelt beide Bögen wieder ein. Tadaaa, ihr solltet jetzt ein zusätzliches Stück Material bekommen haben.

Falls es nicht klappt: Probiert es einfach noch einmal. Das Wichtigste und Schwierigste ist dabei, schnell genug hintereinander auf Plus zu drücken, um das Inventar zu schließen und direkt wieder zu öffnen. So sieht das Ganze dann zum Beispiel in Aktion aus:

Was soll das bringen? Ihr habt nicht nur schier endlose coole Materialien für eure Pfeile (wie zielsuchende Flederbeißeraugen oder explodierende Donnerblumen), sondern könnt auch unzählige Edelsteine wie Opale oder Diamanten verdoppeln. Die lassen sich gewinnbringend verkaufen, was euch die entsprechenden Rubine verschafft.

Mit vielen Rubinen ist das Leben in Hyrule sehr viel leichter. Ihr könnt euch beispielsweise einfach sofort die komplette Orni-Rüstung zum Schutz vor übelster Kälte kaufen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Feuerschutz-Rüstung der Goronen, die Ninja-Ausrüstung oder irgendetwas anderes, was euch bisher zu teuer war.

Funktioniert der Trick bei euch? Was macht ihr in Zelda TotK, um möglichst schnell an mehr Geld zu kommen?