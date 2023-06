Zelda: TotK-Fans finden neuen (und viel besseren) Verwendungszweck für Sonau-Kochtöpfe

Der Kochtopf ist eigentlich zum Kochen da, das verrät allein der Name. Doch wir können ihn zweckentfremden.

Hobby-Bastler*innen können in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mithilfe der Sonau-Bauteilen und anderen Materialien lassen sich die verrücktesten Konstruktionen basteln. Die Fangemeinde lädt ihre Bauanleitungen sogar im Internet hoch, damit andere die skurrilen Bauwerke nachbasteln können.

Mit der Zeit probieren die Fans immer mehr Kombinationen aus. Ein User hat nun den Kochtopf für sich entdeckt, den Link eigentlich zum Kochen verwendet. Er verrät, was für eine besondere Funktion der Kochtopf als Bauteil hat.

Zelda Tears of the Kingdom: Selbst der Kochtopf ist ein nützliches Bauteil

Twitter-User STARGAMES_blog teilte ein Video, in dem die geheime Funktion des Kochtopfes erklärt wird. Der Kochtopf kann nämlich als Verbindungstück zwischen zwei festen Bauteilen verwendet werden, um sie flexibler zu machen. Der Kochtopf funktioniert in diesem Fall wie ein Kugelgelenk mit Stoßdämpfer-Funktion:

Eigentlich ist der Kochtopf zum Kochen gedacht. Die nützlichsten Rezepte findet ihr in einer Übersicht von GamePro:

Wozu kann der Kochtopf al Bauteil genutzt werden? Wird der Kochtopf beispielsweise mit einem Reifen verbunden, kann der Reifen den Druck beim Fahren leichter absorbieren und federt mit der Bewegung besser mit. So kann der Reifen leichter in seine Ausgangsposition zurückkehren.

Außerdem blockieren sich Reifen, die einander berühren. Die Kochtöpfe machen die Reifen flexibler und sorgen dafür, dass sie sich trotzdem weiterbewegen.

Der Kochtopf kann aber auch zwischen Reifen und einem Fahrzeug befestigt werden. Dadurch kommen Fahrzeuge in unebenen Geländen besser voran und gleiten ohne großen Widerstand über den Boden. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie ein Fahrzeug scheinbar mühelos über den Boden fährt.

Wo bekomme ich den Kochtopf her? Der Kochtopf stammt wie die anderen Sonau-Bauteile aus einer Kapselmaschine. Diese Automaten sind auf den Himmelsinseln verteilt. Nur bei bestimmte Automaten habt ihr die Chance auf einen Kochtopf. Schaut am besten vorher auf der Übersichtskarten, welcher Kapselautomat einen solchen Kochtopf beinhaltet.

Welche Bauteile nutzt ihr gerne, um daraus nützliche Fahrzeuge zu basteln?