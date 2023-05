Zelda Tears of the Kingdom: Alle Amiibo-Drops und welche Belohnungen ihr bekommt

Das sind alle bekannten Amiibo-Belohnungen in Zelda: TotK.

Auch im Breath of the Wild-Nachfolger Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr wieder verschiedene Amiibos benutzen, um euch Gegenstände wie Muster für eurer Parasegel, Waffen oder Kleidung zu sichern. Wie ihr die Amiibos benutzt und was jeder einzelne euch bringt, schlüsseln wir hier auf.

Alle bekannten Amiibo-Drops in Zelda: TotK

Manche Amiibos können mehr als eine mögliche Belohnung droppen, welche ihr bekommt, ist dabei zufällig. Da ihr jeden einzelnen Amiibo aber nur einmal am Tag scannen dürft, müsst ihr sie über mehrere Tage verteilt nutzen, wenn ihr alle Belohnungen haben wollt.

Gibt es exklusive Belohnungen? Anscheinend sind nur die Muster für den Gleiter ausschließlich via Amiibo verfügbar – ihr könnt den Stoff beim Färber-Shop in Hateno wechseln. Anders als noch in Breath of the Wild bekommt ihr mit Amiibos aber keine exklusiven Outfits oder ähnliches mehr, ihr könnt alle Ausrüstungsteile im Spiel selbst kaufen.



Selbst Epona könnt ihr über zwei Methoden freischalten:

Jeder Amiibo von Nintendo gibt euch Belohnungen fürs Spiel. Allerdings haben nur die Zelda-Amiibos spezielle Drops abseits gebräuchlicher ingame-Items, weshalb wir nur diese Belohnungen hier aufführen.

Tears of the Kingdom-Amiibos:

Amiibo Belohnungen Link TotK-Parasegel, verschiedene Schwerter

Breath of the Wild-Amiibos:

Amiibo Belohnungen Reiter-Link Hylia Kapuze-Parasegel, verschiedene Schwerter Bogenschütze-Link Tunika der Erinnerung-Parasegel, verschiedene Bögen Zelda Hyrule Prinzessinen-Parasegel, Edelsteine, verschiedene Bögen Wächter Antikes Shiekah-Parasegel, Wächter-Waffen Bokblin Bokblin-Parasegel, Bokblin-Waffen Revali Rito Champion-Parasegel, Medoh-Helm Daruk Goronen Champion-Parasegel, Rudania-Helm Mipha Zora Champion-Parasegel, Ruta-Helm Urbosa Gerudo Champion-Parasegel, Naboris-Helm

Super Smash Bros.-Amiibos

Amiibo Belohnungen Link Epona, Twilight Princess-Kleidungsset Zelda Edelsteine, verschiedene Bögen Ganondorf Dämonenkönig-Parasegel, Schwert der Weisen Shiek Shiek-Parasegel, verschiedene Waffen Junger Link Lon-Lon-Parasegel, Ocarina of Time-Kleidungsset

Zelda 30th Anniversary und verschiedene Amiibos:

Amiibo Belohnungen 8 Bit-Link Pixel-Parasegel, Teile des Ursprungs-Kleidungsset Link (Ocarina of Time) Lon-Lon-Parasegel, Ocarina of Time-Kleidungsset Link (Majora's Mask) Maroja’s Mask-Parasegel, Grimmige Gottheit-Set Toon-Link (Wind Waker) Roter Leune-Parasegel, Wind Waker-Kleidungsset Toon-Zelda (Wind Waker) Königlicher Parasegel, Edelsteine Link (Twilight Princess) Epona, Twilight Princess-Kleidungsset Link (Skyward Sword) Schwertgeist-Parasegel, Himmels-Kleidungsset Zelda & Wolkenvogel (Skyward Sword) Göttin-Parasegel, Edelsteine Wolf-Link Twilight-Parasegel Link (Link's Awakening) Ei-Parasegel, Awakening-Kleidungsset

Mehr zu Zelda: Tears of the Kingdom gibt's hier:

Amiibos in Zelda: TotK benutzen, so geht's

Das Scannen von Amiibos schaltet ihr innerhalb der ersten Spielstunden frei, genauer gesagt sobald Link seine erste Fähigkeit im Tutorial-Gebiet erhalten hat. Habt ihr es im Hauptmenü des Spiel deaktiviert, müsst ihr es natürlich erst wieder aktivieren.

Drückt ihr dann den linken Stick rein, öffnet ihr das Fähigkeiten-Menü. Hier könnt ihr im Auswahlrad links unten auf das "a"-Symbol klicken. Haltet dann euren Amiibo mit der Unterseite an den Sensor des rechten Joy-Cons und die Belohnung fällt im Spiel vom Himmel.