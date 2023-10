Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo verschenkt wieder Items für den Switch-Hit, schnappt sie euch!

Mit den neuen Gratis-Items kann Link in der Dunkelheit leuchten.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein gewaltiges Abenteuer, in dem Held Link nicht nur zahlreiche Geheimnisse entdecken kann, sondern auch über jede Menge mehr oder wenige nützliche Items und Zutaten stolpert, die ihm in Hyrule sowie darüber und darunter nützlich sein können.

Nach eigener Erfahrung kann man davon nicht genug im Inventar haben und das denkt sich wohl auch Nintendo. Denn aktuell werden wieder Gratis-Items für das Spiel verteilt, die ihr euch ohne großen Aufwand schnappen könnt.

Hilfe beim Kampf gegen die Dunkelheit

Was sind das für Items? Es handelt sich um insgesamt 5 Kochzutaten:

3 Leucht-Höhlenfische

2 Leuchtpilze

Wofür sind die gut? Wie der Name schon verrät, sind die Zutaten ein hervorragendes Mittel, um dunkle Bereiche zu erhellen. Nachdem sie an einer Kochstelle zubereitet wurden, kann Link sie essen und leuchtet anschließend für eine bestimmte Zeit. Gerade im Untergrund ist das vor allem dann praktisch, wenn man keine Leuchtsamen dabei hat.

Fairerweise sei gesagt: Die leuchtenden Fische und Pilze sind auch im Spiel nicht unbedingt selten und vergleichsweise leicht zu finden, aber wie schon erwähnt: Man kann in TotK nicht genug Zutaten haben.

In unserer großen Zutaten-Übersicht findet ihr sämtliche Gerichte, die Link in TotK zubereiten kann:

So bekommt ihr die Gratis-Items für Tears of the Kingdom

Um die Leucht-Höhlenfische und Leuchtpilze zu erhalten, müsst ihr folgendes tun:

Wählt im Switch-Hauptmenü den Punkt "Neuigkeiten" und geht hier zu Tears of the Kingdom Scrollt in der Übersicht bis zur Kachel mit dem Titel: "Verloren in der Finsternis? Der richtige Moment, um mit Kochkünsten zu glänzen" und wählt sie aus Wählt "Jetzt spielen" aus Ladet das Spiel und wählt euren Speicherstand

Sobald ihr im Spiel seid, bekommt ihr die erwähnten Items und könnt direkt loskochen, um den Leuchteffekt auszuprobieren.

Tears of the Kingdom erschien im Mai 2023 für die Nintendo Switch und bietet erneut eine riesengroße Spielwelt voller Missionen und Geheimnissen. Auf GamePro.de findet ihr jede Menge Tipps- und Guide-Artikel. Unter anderem Übersichten zu Rezepten, Rüstungen und Waffen, aber auch Lösungshilfen für einzelne Schreine und die Tempel im Spiel.