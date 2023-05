Ja, ihr könnt Zelda mit dem Neuseeland-Trick früher spielen... aber es ist viel zu kompliziert.

Das Warten auf das heißersehnte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat fast ein Ende. Am 12. Mai kurz nach Mitternacht deutscher Zeit könnt ihr euch mit der digitalen Version ins Abenteuer stürzen. Wer die letzten Tage bis zum Release aber gar nicht mehr abwarten kann, kann sich theoretisch einen Trick zunutze machen, mit dem ihr ganze zehn Stunden früher nach Hyrule aufbrechen könnt. Allerdings ist das ziemlich aufwändig und dürfte sich für die meisten kaum lohnen.

Mit Neuseeland-Trick neues Zelda früher spielen

Der Trick funktioniert dadurch, dass es in Neuseeland bereits 10 Stunden später als bei uns ist und die digitale Version von Tears of the Kingdom damit auch dort früher freigeschaltet wird.

Falls ihr aber nicht in Neuseeland lebt, gibt es einen Trick um der Konsole weiszumachen, dass ihr ebenfalls den verfrühten Release bekommen solltet. Hier wird es aber schon knifflig: Anders als auf der Xbox reicht es nicht aus, einfach eure Konsolenregion zu ändern.

Stattdessen müsst ihr einen neuen Nintendo-Account erstellen und braucht noch dazu eine neuseeländische Zahlungsmethode. So geht ihr vor:

erstellt einen neuen Nintendo-Account auf der offiziellen Webseite und stellt als Region dort Neuseeland ein

und stellt als Region dort Neuseeland ein meldet euch auf der Switch mit dem neuen Account an

kauft Zelda: TotK im eShop mit einer neuseeländischen Kreditkarte/Debitkarte

installiert das Spiel

meldet euch bei jedem Start des Spiels mit eurem neuseeländischen Konto an

Ab wann ihr theoretisch loszocken könnt

Mit dieser Methode könnt ihr bereits am 11. Mai um 14:00 Uhr deutscher Zeit mit Zelda: Tears of the Kingdom loslegen. Allerdings ist das Ganze besonders durch die Beschränkung der neuseeländischen Kredit-/Debitkarte unnötig kompliziert und noch dazu könnte Nintendo dieses Vorgehen theoretisch ahnden. Ihr müsst also selbst entscheiden, ob es euch den Aufwand und das Risiko wert ist.

Nutzt ihr den Neuseeland-Trick, um bestimmte Spiele früher zu starten?