Zelda Tears of the Kingdom-Patch 1.1.1 ist da und das steckt drin

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hat ein neues Update erhalten.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom-Spieler und - Spielerinnen aufgepasst: Ihr könnt euch ein neues Update für das Nintendo Switch-Abenteuer herunterladen. Der Patch mit der Versions-Nummer 1.1.1. ist nach 1.1.0 das nunmehr zweite Update für den Open World-Hit und ab sofort erhältlich.

Ab heute erhältlich - Was bringt Patch 1.1.1 für Zelda: Tears of the Kingdom?

Die offiziellen Patchnotes findet sich auf der Support-Website von Nintendo. Konkret wird eine fehlerhafte Hauptquest gefixt, hinzu kommen mehrere kleinere Bugfixes:

Es wurde ein Problem gefixt, bei dem Spieler*innen manchmal nicht die Hauptquest "The Closed Door" (Die verschlossene Tür) abschließen konnten, obwohl sie alle Anforderungen der Quest erfüllt haben Wenn ihr bereits auf das Problem gestoßen seit, dann könnt ihr die Quest jetzt abschließen, wenn ihr das Update herunterladet

Mehrere Probleme wurden behoben, die die Gameplay-Erfahrung verbessern*

*Was genau das für Probleme sind, verrät Nintendo in den Patch Notes nicht.

Technisch nicht ganz sauer: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist rein gameplaytechnisch eines der besten Open World-Spiele überhaupt, hat aber mit technischen Problemen zu kämpfen. Während des Testens sind uns insbesondere die flimmernden Kanten und detailarm texturierte Umgebungen ein Dorn im Auge gewesen.

Der aktuelle Patch 1.1.1 adressiert diese Probleme nicht. Ob Nintendo die technischen Schwächen des Open World-Action-Adventures auf der veralteten Nintendo Switch Hardware jemals ausbessern kann, bleibt ohnehin fraglich.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.