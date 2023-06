Der arme Link kann sich zu Beginn von Zelda TotK nichtmal ein T-Shirt leisten.

In Zelda: Tears of the Kingdom kehren zwar die Schreine aus BotW zurück, es gibt aber jede Menge Unterschiede. Genau die werden natürlich auch unter Fans heiß diskutiert und die meisten scheinen sehr zufrieden mit den Änderungen zu sein. Vor allem, dass es zwei ganz bestimmte Sorten von Schreinen in TotK nicht mehr gibt, stößt auf sehr viel Gegenliebe.

Zelda-Fans freuen sich über gestrichene Schreine

Darum geht's: Eigentlich dreht sich der Ursprungs-Post auf Reddit lediglich darum, dass ein Fan die Frage stellt, ob alle anderen eigentlich auch viel mehr Spaß mit den Schreinen in Tears of the Kingdom haben. Gemeint ist der direkte Vergleich zu denen aus Zelda: Breath of the Wild.

Darunter melden sich direkt viele andere Spieler*innen zu Wort, die die Sache offenbar sehr ähnlich sehen. Ja, ein Großteil mag die neuen Schreine aus Zelda TotK lieber als die aus dem Vorgänger. Was natürlich die Frage aufwirft, woran das liegt.

Diese Schreine gibt's nicht mehr:

Der absolute Top-Kommentar erklärt direkt, dass die Person definitiv nicht die Stasis-Schreine vermisse, in denen eine Kugel mit Hilfe des Stasis-Moduls und Schlägen in ein Ziel befördert werden musste.

Woraufhin die nächste Antwort lautet, dass auch die Motion-Control-Schreine mit den Apparaten keiner Menschenseele fehle. Bei denen musste die Switch selbst (oder der Controller) bewegt werden und über den Gyro-Sensor konnten so bestimmte Dinge im Schrein bewegt werden – was oft eine hakelige Angelegenheit war.

Beide Schreine scheinen bei den allermeisten Zelda-Spieler*innen auf Reddit wirklich unbeliebt gewesen zu sein, es gibt eigentlich keine Stimmen, die sie vermissen. Stattdessen breite Zustimmung: Die Schreine seien "die Schlimmsten" gewesen und manche hätten aus Frust fast ihre Switch durch die Gegend geworfen.

Ähnliches gilt auch für die Schreine aus Zelda BotW, bei denen man gegen einen einzelnen Mini-Boss kämpfen musste. Auch diesen Herausforderungen mit den kleineren Guardians scheint niemand groß hinterher zu trauern. Wohl auch deshalb, weil es so guten Ersatz gibt.

Falls ihr euch lieber mit anderen Zelda TotK-Details als den Schreinen beschäftigt:

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Das wird gelobt: Die Schreine in Tears of the Kingdom kommen insgesamt sehr viel besser weg. Besonders lobend hervorgehoben werden die Herausforderungen, bei denen Link am Anfang all seiner Waffen, Rüstungen und Gegenstände beraubt wird:

"Ich liebe diese Schreine. Sie sind wie ein Mini-Jotwerde. Es macht so viel Spaß, kreativ und rücksichtslos mit den limitierten Ressourcen umzugehen, die dir gegeben werden und ich hatte immer eine gute Zeit mit denen."

Das wird kritisiert: Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den die Zelda-Fans in der Debatte hier anführen ist der, dass die Zelda Tears of the Kingdom-Schreine zwar spaßiger, aber dafür deutlich einfacher seien. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass es für die meisten deutlich mehr unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten gibt.

Findet ihr die Schreine in TotK auch besser als die in Zelda BotW? Oder gibt es vielleicht sogar welche, die ihr vermisst?