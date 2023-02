Zelda: Tears of the Kingdom-DLC befindet sich womöglich schon in der Planung

Gute Neuigkeiten: Zelda Tears of the Kingdom erscheint schon bald, sogar schon in zweieinhalb Monaten. Es gibt aber sogar noch bessere Nachrichten. Nach dem Hauptspiel ist nämlich vielleicht noch gar nicht Schluss. Stattdessen gibt es womöglich auch für diesen Zelda-Teil wieder einen richtigen DLC – oder sogar mehrere.

Nintendo leakt selbst, dass Zelda Tears of the Kingdom einen DLC bekommt

Darum geht's: Um Zelda Tears of the Kingdom, das mit am heißesten erwartete Spiel des Jahres 2023. Der Breath of the Wild-Nachfolger rückt immer näher und wie es aussieht, wird er uns eine ganze Weile beschäftigen. Auch ohne DLC – mit aber erst recht!

Seht euch hier das Vorschau-Video zu Zelda TotK an:

12:18 Zelda: Tears of the Kingdom macht da weiter, wo Breath of the Wild aufgehört hat

DLC sehr wahrscheinlich: Dank Nintendo selbst steht jetzt vielleicht schon fest, dass auch Zelda Tears of the Kingdom einen DLC erhält. Oder vielleicht sogar mehrere. Ganz unten auf der offiziellen Seite des Spiels findet sich nämlich ein entsprechender Hinweis.

Bei den zwei Sternchen in den Fußnoten steht, dass zur Nutzung von DLC die Vollversion des Spiels benötigt wird.

Aber Vorsicht! Diese zwei Sternchen stehen oben an dem Wörtchen DLC, allerdings im Zusammenhang damit, dass Nintendos Gold-Punkte für Spiele oder DLC ausgegeben werden können.

Es muss hier also nicht zwingend von einem Zelda Tears of the Kingdom-DLC die Rede sein. Stattdessen könnte es sich auch um einen ganz allgemeinen Hinweis handeln.

Trotzdem sehr realistisch: Wir halten es dennoch für sehr wahrscheinlich, dass Zelda Tears of the Kingdom einen oder vielleicht auch mehrere größere Erweiterungen bekommt. Immerhin gab es für Zelda BotW gleich zwei davon, und die waren nicht nur sehr umfangreich, sondern auch wirklich gut und lohnenswert.

Die haben diverse neue Schreine und Herausforderungen geboten, neue Dialoge eingebaut und die Möglichkeit geliefert, das Masterschwert aufzuwerten. Ganz zu schweigen vom Eponator, dem wohl coolsten Videospiel-Motorrad aller Zeiten.

Mehr über die DLCs des Vorgängers findet ihr hier:

Wann kommt Zelda Tears of the Kingdom? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Am 12. Mai 2023 soll es soweit sein. Dann erscheint das Sequel zu Zelda: Breath of the Wild für die Nintendo Switch.

Freut ihr euch drauf? Braucht ihr DLCs und habt ihr die des Vorgängers überhaupt gespielt?