Zelda Tears of the Kingdom ist das Spiel mit der bislang höchsten Wertung auf OpenCritic

So gut ist Zelda: Tears of the Kingdom laut internationalen Wertungen.

Sechs Jahre ist der Release von Zelda: Breath of the Wild her, jetzt ist der Nachfolger Tears of the Kingdom frisch erschienen. Aber hat sich das Warten gelohnt? Die Antwort darauf ist ein klares "Ja!", wenn es nach den internationalen Pressewertungen zum Switch-Exklusive geht. Ein paar Kritikpunkte gibt es natürlich trotzdem.

Zelda: Tears of the Kingdom im Wertungsspiegel

Metacritic : 96, bei aktuell 83 Wertungen*

: 96, bei aktuell 83 Wertungen* OpenCritic: 97, bei aktuell 61 Wertungen*

*Stand: 11. Mai 2023, 17:00 Uhr

Der beste OpenCritic-Titel aller Zeiten: Damit kann TotK nicht nur verdammt hohe Wertungen einheimsen, sondern klettert sogar direkt an die Spitze der Spiele mit dem besten Ranking auf OpenCritic – noch vor Super Mario Odyssey, dem Vorgänger Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 oder Elden Ring.

Wie die Plattform auf Twitter geteilt hat, kann sich TotK den Spitzenplatz sogar mit einigem Abstand sichern: Bei einer Durchschnittswertung von 97,223 Punkten im Vergleich zum zweitplatzierten Mario-Titel mit 96,811 Punkten.

Hier einige internationale Wertungen in der Übersicht:

Magazin Wertung IGN 100 Screen Rant 100 Dexerto 100 TheGamer 100 GameSpot 100 Game Informer 98 GameStar 94 PC Games 90 LevelUp 90 Eurogamer 80

Die Stärken und Schwächen von Zelda: TotK

Um euch ein genaueres Bild davon zu geben, was Zelda: Tears of the Kingdom so gut macht und wo es doch noch vereinzelt Kritikpunkt gibt, haben wir euch die positiven und negativen Aspekte zusammengefasst:

Das ist positiv:

interaktive Welt mit massenhaft Freiheit

spannende Bosskämpfe

Erkunden wird belohnt

großartiges neues Areal dank Himmelsinseln

spaßige neue Fähigkeiten

Das ist negativ:

Story nur mäßig motivierend

Steuerung etwas frickelig

Switch-Performance nicht immer einwandfrei

Das sagt der GamePro-Test zu Zelda-Tears of the Kingdom

Wenn ihr unsere ausführliche Bewertung lesen wollt, haben wir euch oben die GamePro-Review verlinkt. Kollege Tobi hat darin das Spiel einmal ganz genau unter die Lupe genommen und ist begeistert davon, wie viel es in der gigantischen Welt von Hyrule wieder an Aufgaben und Geheimnissen zu entdecken gibt. Trotzdem kommt die Fortsetzung für ihn nicht ganz an den neuartigen Zauber des Vorgängers ran.

Hattet ihr vorab Angst um Zelda: Tears of the Kingdom oder habt ihr mit diesen Wertungen gerechnet?