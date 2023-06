In Zelda TotK leveln zwar Link und Zelda nicht, dafür aber die Gegner und Waffen.

In Zelda Tears of the Kingdom steigen wir aka Link keine Stufen auf. Erfahrungspunkte gibt es nicht. Aber der Nintendo-Blockbuster verfügt trotzdem über ein fast unsichtbares XP-System und eine Art Level-Scaling. Je nachdem, was wir machen und gegen welche Gegner wir wie oft kämpfen, ändert sich das, was wir in der Spielwelt um uns herum antreffen. Dieses Fortschritts-System scheint sogar nochmal komplexer als das in Zelda BotW zu sein.

Zelda TotK setzt offenbar auf ein verstecktes Level- und XP-System wie in Zelda BotW

Darum geht's: Spielt ihr Zelda TotK? Dann ist euch vielleicht schon einmal aufgefallen, dass mit dem Blutmond teilweise auch andere Gegner neu spawnen. Wo vorher rote und blaue Bokblins waren, treiben jetzt plötzlich schwarze und silberne Versionen ihr Unwesen, die deutlich schwieriger zu besiegen sind.

Dasselbe gilt auch für die Waffen, die wir in Kisten und anderswo finden können. Mit der Zeit verändert sich der Loot. Wenn ihr in einem zweiten Durchgang an diese eine coole Waffe aus einer bestimmten Truhe wollt, kann es sein, dass sie in diesem neuen Spielstand gar nicht drin ist, sondern nur eine schwächere Waffe.

Woran liegt's? Das liegt am versteckten Level-Scaling-System von Zelda Tears of the Kingdom. Das wurde jetzt von YouTuber Austin John Plays mit Hilfe von Datamining-Funden in BotW untersucht.

Für BotW-Fans ist das aber keine allzu große Überraschung. Bereits der Vorgänger erfasste im Hintergrund sehr genau, was ihr so alles anstellt. In TotK funktionieren einige Details aber wohl trotzdem noch etwas anders.

Apropos Details:

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Wie funktioniert das XP-System?

Für jeden Gegner bekommt ihr unsichtbare Erfahrungspunkte. Allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt.

In Breath of the Wild sammelt Link XP, bis ihr zehn rote Bokblins platt gemacht habt. Der 11. bringt allerdings keine mehr. Dafür sammelt ihr dann wieder bei blauen Bokblins Erfahrung, bis ihr zehn erledigt habt und so weiter. Das gilt für jeden einzelnen spezifischen Gegnertypen.

An dieses Erfahrungs-System sind auch die Gegner-Spawns gekoppelt. Habt ihr genug rote Bokblins verhauen, tauchen jetzt mehr blaue auf. Wenn ihr von denen eine bestimmte Anzahl geschafft habt, gibt es mehr schwarze und immer so weiter – bis irgendwann die meisten nur noch silbern sind (goldene gab es in BotW nur im Master-Modus). An einzelnen Stellen tauchen aber immer dieselben Gegnertypen auf.

Das gibt euch trotz besserer Ausrüstung und mehr Herzen nicht nur eine Art Level-Scaling und eine stetige Herausforderung, ihr bekommt auch durch die stärkeren Gegnertypen immer stärkere Monster-Materialien.

Stärkere Gegner geben euch auch mehr Erfahrungspunkte. Ein Greeok, Leune oder Biwarok sorgt für mehr und schnelleren Aufstieg als ein Haufen Bok- und Moblins. Höchstwahrscheinlich gilt es auch für die Bossgegner in Tempeln. Das alles wirkt sich wiederum auf Waffen-Drops aus und darauf, was ihr für Gegner antrefft.

Was heißt das jetzt? Je mehr stärkere Gegner ihr vermöbelt, desto schwieriger wird das Spiel. Gleichzeitig bekommt ihr aber auch bessere Ausrüstung. Wer es in Zelda BotW und TotK möglichst einfach haben will, sollte also so wenig wie möglich kämpfen.

Aber Vorsicht! Einige dieser Systeme funktionieren in Zelda TotK offensichtlich etwas anders. Genaue Datamining-Informationen zu den einzelnen Zahlen gibt es bisher nur für Zelda Breath of the Wild. Einer der Dataminer hat allerdings zu Protokoll gegeben, dass die Angelegenheit im neueren Teil nochmal etwas komplexer sei. Wie genau, wissen wir leider noch nicht. Fest steht aber, dass ein ähnliches System vorhanden ist.

Wie findet ihr das System in Zelda TotK? Habt ihr Unterschiede zum Level-Scaling in BotW bemerkt?