Zelda Tears of the Kingdom hat keine Angst, dass Fans Einzelheiten verpassen könnten.

Die offene Spielwelt von Zelda: Tears of the Kingdom fällt so gigantisch aus, dass viele Fans nach mehreren Hundert Stunden noch immer nicht alles gesehen haben. Das gilt natürlich auch für einzelne Kleinigkeiten wie bestimmte Quests oder Gegenstände. Zum Beispiel Sonnenkürbisse: Die lassen sich sehr leicht verpassen, wenn ihr nie ein bestimmtes Dorf betretet oder dort einfach nur bestimmte Nebenquests macht. Dieser Fan staunt nach 250 Stunden nicht schlecht, als er den ersten Sonnenkürbis sieht.

Zelda TotK: Dieses praktische Gemüse könnt ihr selbst anbauen, aber auch komplett verpassen - wie dieser Fan hier

Darum geht's: Zelda Tears of the Kingdom macht sich keine Sorgen darum, ob Spieler*innen Content verpassen könnten – ganz im Gegenteil. Unzählige Entdeckungen nach vielen, vielen Stunden Spielzeit sprechen eine eindeutige Sprache und es passiert immer wieder, dass Fans ganze Gameplay-Systeme komplett verpassen.

Sonnenkürbisse drängen sich nicht auf: Um überhaupt von der Existenz von Sonnenkürbissen in Zelda Tears of the Kingdom zu erfahren, müsst ihr nach Hateno reisen. Um einen Sonnenkürbis selbst in die Finger zu bekommen, müsst ihr obendrein auch noch mehrere Nebenquests absolvieren. Selbstverständlich ist das alles rein optional.

Dementsprechend gibt es mit Sicherheit noch viel mehr Spieler*innen da draußen, die nichts von der Existenz dieses köstlichen wie hilfreichen Gemüses wissen. Ihr werdet jedenfalls nicht mit der Nase darauf gestoßen und so kann es passieren, dass ihr die Sonnenkürbisse 250 Stunden lang nicht mitbekommt. Wie dieser Redditor:

Was können Sonnenkürbisse? Sonnenkürbisse funktionieren in etwa wie Sonnenfleckchen: Ihr könnt damit Kochen. Aber die Zutat füllt nicht nur eure Herzen auf, sondern heilt auch zerbrochene Herzcontainer, die ihr durch Miasma verloren habt. Sehr praktisch, vor allem im Untergrund oder wenn ihr es mit den Miasma-Händen zu tun bekommt.

Die Quests lohnen sich: Im Rahmen der Questline rund um die Bürgermeisterwahl in Hateno schaltet ihr nicht nur die Sonnenkürbisse frei, sondern auch Hateno-Käse. Und den Hateno-Käse braucht ihr dringend, wenn ihr in Zelda Tears of the Kingdom Pizza backen, äh kochen wollt.

Wenn ihr schon einmal in Hateno seid, könnt ihr euch anschließend auch noch der Nebenquest rund um die Schule widmen. Deren Abschluss schaltet nämlich die Möglichkeit frei, auf dem Feld neben der Schule Gemüse anzubauen. Beziehungsweise anbauen zu lassen – ja, natürlich auch Sonnenkürbisse. Davon einen stetigen Nachschub zu haben, kann jedenfalls nicht schaden.

Wusstet ihr, dass es Sonnenkürbisse gibt? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, sie zu entdecken?