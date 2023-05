Wer in Zelda TotK nicht aufpasst, zockt 40 Stunden oder länger mit viel zu schwacher Rüstung

In Zelda Tears of the Kingdom können wir wirklich leicht alles mögliche verpassen.

Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Möglichkeiten und ist sehr offen angelegt. Diese Fülle an Optionen und Wegen kann aber dafür sorgen, dass wir wichtige Funktionen verpassen. Das war zum Beispiel bei einer Spielerin und Journalistin so, die 40 Stunden lang eine wichtige Funktion nicht entdeckt hat – wodurch Zelda TotK für sie so schwer wie Elden Ring wurde.

Von der Existenz der Feen nichts mitbekommen

Darum geht's: Die GamesRadar-Autorin Jasmine Gould-Wilson berichtet davon, dass sie durch puren Zufall 40 Stunden lang ohne Rüstungs-Upgrades gespielt hat. Irgendwann habe sie sich dann allerdings doch gewundert, warum das Ganze so schwierig ausfällt.

So stellte sich dann plötzlich heraus, dass sie bisher einfach gar nichts von den Großen Feen in Zelda TotK mitbekommen hatte, bei denen sich die Rüstungen verbessern lassen. Einfach deshalb, weil sie durch die Luft in Richtung Westen geschwebt ist und das Dorf der Orni von Norden betreten hatte.

Das bedeutet, dass die Autorin gar nicht beim Kleeblatt-Kurier war, bei dem ihr die Quest erhaltet, sämtliche Ställe zu besuchen – bei welchen ihr dann wiederum von den Großen Feen erfahren könnt. Ansonsten stoßt ihr womöglich auch auf eigene Faust am Stall der Ebene, am Stall der Zwillingsberge oder am Stall des Waldes auf die Feen.

Der Preis der Freiheit

Aber weil Zelda Tears of the Kingdom nun einmal so frei und groß und offen aufgebaut ist, kann es eben gut passieren, dass ihr über 40 Stunden die Welt erkundet, ohne einen dieser Orte zu besuchen geschweige denn zu sehen. Das liegt in der Natur der Sache und vielleicht tut das Spiel zu wenig, um euch deutlicher auf solche wichtigen Inhalte hinzuweisen.

Mir ist es ganz ähnlich ergangen: Da die Großen Feen in Zelda Tears of the Kingdom an anderen Stellen wie in BotW sind, war ich erst einmal aufgeschmissen. Wie der Zufall so wollte, war auch ich zunächst an keinem der Ställe vorbei gekommen, in deren Nähe eine Fee wohnt. Es hat also auch in meinem Zelda TotK-Durchlauf locker 20 bis 30 Stunden bis zum ersten Rüstungs-Upgrade gedauert.

David Molke David hat sich in Zelda Tears of the Kingdom zunächst (ganz untypisch für ihn als alten BotW-Hasen) auf die Hauptstory konzentriert, um die Tempel-Guides zu schreiben. Die ersten hilfreichen Upgrades für Rüstungen haben sich dann erst auf dem Weg zum Donnertempel bei den Gerudos eingestellt, weil er unterwegs am Stall der Ebene vorbeigekommen ist. Dass vorher sogar noch eine umfangreiche Quest zum Aktivieren der Feen ansteht, macht die Sache nicht einfacher.

Sichert euch alle Funktionen: So lange ihr noch kein voll ausgefülltes Fähigkeiten-Rad habt, hält Zelda TotK noch die eine oder andere Überraschung bereit (und noch mehr Möglichkeiten!). Dazu zählt zum Beispiel die Bautomatik – eine wirklich hilfreiche Fähigkeit, die ihr aber ebenfalls gut erst nach vielen Stunden im Spiel entdecken könnt:

Aber es geht natürlich auch anders: Manchmal vergessen wir auch eine Fähigkeit, die wir schon von Anfang an haben. So ist es zumindest Kollegin Linda immer wieder ergangen. Einfach deshalb, weil es in Zelda BotW noch keinen Deckensprung gab und die Nutzung von Links Fähigkeit anfangs nicht unbedingt intuitiv ist. Aber mittlerweile hat Linda Links Deckensprung ins Herz geschlossen.

Wie ist es euch in Zelda TotK ergangen? Habt ihr bestimmte Fähigkeiten oder Möglichkeiten erst viel zu spät entdeckt?