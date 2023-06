Ja! In Zelda TotK könnt ihr in eurem Topf sogar 'Pizza kochen', aber vorher müsst ihr etwas erledigen

Die Pizza füllt eure Herzen auf.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom können sich nicht nur Bastelbegeisterte, sondern auch Hobby-Köch*innen austoben. Es gibt eine Vielzahl an Zutaten, die Link im Kochtopf zu einem leckeren Gericht verarbeiten kann.

Ein besonders beliebtes Gericht, dass Link ebenfalls zubereiten kann, ist die Pizza. Doch um das leckere Mahl kochen zu können, muss zuvor eine bestimmte Quest erfüllt und die richtigen Zutaten gesammelt werden. Wir verraten euch, was ihr zur Zubereitung der Pizza benötigt.

Zelda Tears of the Kingdom: Einmal Hyrule-Pizza zum Mitnehmen, bitte!

Um die Hyrule-Pizza zuzubereiten, benötigt Link nur drei Zutaten. Die Items sind ziemlich einfach zu bekommen, wenn ihr bereits eine bestimmte Quest erfüllt habt. Folgende Items muss Link in den Kochtopf werfen, um die Pizza zu erhalten:

Hyrule-Tomate

Tabanta-Weizen

Hateno-Käse

Die Tomaten wachsen über Hyrule verteilt. Der Weizen kann in der Tabanta-Region erhalten werden, wenn ihr hohes Gras mit einem Schwert oder anderem scharfen Gegenstand schneidet. Ihr könnt beides auch in Lebensmittelgeschäften kaufen. Der Käse ist jedoch etwas schwieriger zu bekommen.

So löst ihr die zugehörige Quest

Für den Käse müsst ihr die Nebenquest von Bäuerin Koyin erfüllt haben. Sie steht am Pier neben dem Teich, der direkt am Bauernhaus in Hateno liegt. Sie erklärt dort, dass sie den Brief ihres Großvaters auf dem See verloren hat und dort nicht mehr drankommt.

Wie löse ich die Quest? Um zur Mitte des Teichs zu gelangen, könnt ihr aus Baumstämmen ein Floß basteln und damit die Flaschenpost an den Rand des Teichs bugsieren. Platziert die Flaschenpost mit der Ultrahand neben Koyin und sie erhält automatisch die Nachricht ihres Großvaters.

Daraufhin macht sie sich auf ins Bauernhaus, um Hateno-Käse herzustellen. Ab sofort gibt es bei ihr und in anderen Läden Hateno-Käse zu kaufen, mit der ihr die leckere Pizza herstellen könnt. Alternativ könnt ihr Milch gegen Käse eintauschen, um etwas Rubine zu sparen.

Was für einen Effekt hat die Pizza? Die Pizza heilt viele Herzen von Link, hat aber sonst leider keinen weiteren Spezialeffekt. Wenn ihr die Pizza mit weiteren Zutaten etwas aufpeppt, heilt die Pizza sogar noch mehr Herzen.

Um die Pizza herzustellen, müsst ihr die Zutaten nur in den Kochtopf schmeißen. Link benötigt keinen speziellen Pizzaofen, um das Gericht herzustellen. Er ist ein wahres Multitalent!

Was für leckere Rezepte habt ihr bereits entdecken können?