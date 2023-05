Zelda Tears of the Kingdom: Alle Krogs und wo ihr sie findet

Die Krogs haben sich überall in Zelda TotK versteckt. Hier findet ihr sie.

Die Welt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist vollgestopft mit Quests, Nebenaufgaben und Geheimnissen. Eine der umfangreichsten Nebenbeschäftigungen ist die Suche nach den Krog-Wesen. Von denen haben sich nämlich hunderte in ganz Hyrule versteckt und warten nur darauf, dass ihr sie entdeckt.

Wie viele Krogs gibt es im Spiel? 1000 Stück. Das sind noch einmal 100 mehr als im Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

An welchen Orten finde ich die Krogs? Überall in Hyrule verteilt. Allerdings nur auf der Oberfläche und auf den Himmelsinseln, in den Untergrund haben sich die Krogs offenbar nicht heruntergetraut.

Alle Fundorte für die Krogs in Tears of the Kingdom

Die Suche nach nach Krogs kann ein ziemlich langwieriges Unterfangen sein. Gut, dass es interaktive Karten gibt, auf denen die Fundorte der Krogs eingezeichnet sind. Wie auch die von den Kollegen von GamePressure, mit der die Suche deutlich vereinfacht wird.

Hinweis: Die Karte wird fortlaufend mit allen noch fehlenden Krog-Samen erweitert.

Neben der Karte gibt es auch noch ein weiteres, sehr nützliches Utensil für die Krog-Suche. Denn Link kann im Spiel eine Krog-Maske finden, die Geräusche abgibt und raschelt, sobald eines der Wesen in der Nähe ist, was die Suche ebenfalls ziemlich erleichtert.

Ihr wollt wissen, wie ihr die Maske bekommen könnt? Bitte schön!

Mit diesen Hilfsmitteln sollte euch also kein Krog in Zelda TotK mehr durch die Lappen gehen. Die GamePressure-Karte verrät euch übrigens auch noch anderer Fundorte, beispielsweise die der Schreine oder der Kartografiertürme.

Das müsst ihr zu den Krogs in Zelda TotK wissen

Wie erkenne ich die Krogs?

Die Wesen stehen meist nicht einfach so in der Gegend herum, sondern verlangen meist die Erledigung einer kleinen Aufgabe. Kleine Ballons abschießen zum Beispiel, einer Blume nachlaufen oder einen Krog zu einem Kumpel bringen. Ist das erledigt, tauchen die Krogs auf und es gibt eine Belohnung.

Was bringt mir die Entdeckung der Krogs?

Jeder Fund bringt euch einen Krogsamen, bei den Transportmissionen sind es sogar zwei. Die Samen solltet ihr sammeln und dann bei Maronus, quasi dem Ober-Krog, für neue Plätze in euren Inventaren einbauen.

Wie genau das funktioniert, lest ihr hier:

Gibt es eine Belohnung, wenn ich alle 1000 Krogs finde?

Ja, die gibt es. Erwartet aber kein besonders nützliches oder wertvolles Item oder Ausrüstungsgegenstand. Stattdessen gibt es einen goldenen Kackhaufen – ja, das ist kein Witz. Die Suche nach den Krogs lohnt sich trotzdem aus oben angegebenem Grund.

Noch mehr Zelda: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie die Fundort des Master-Schwerts sowie die Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.