Das Zelda Tears of the Kingdom-Airbike stellt selbst den Eponator Zero aus BotW in den Schatten.

Ein Vehikel, sie alle zu knechten: Wenn ihr euch dieses Teil bastelt, braucht ihr in Zelda: Tears of the Kingdom nichts anderes mehr. Vergesst eure Pferde, Autos, Panzer, Boote, Ballons, Gleiter und auch das Parasegel. Mit dem Airbike kommt ihr schnell überall hin, es kostet so gut wie nichts und lässt sich dank Bautomatik immer in Windeseile herstellen. Was wollt ihr mehr? Eben.

Besser geht's nicht: Das Zelda TotK-Airbike macht alle anderen Fortbewegungsmittel überflüssig

Darum geht's: Die Welt von Zelda TotK fällt wirklich riesig aus und es gibt viel zu entdecken. Egal, ob auf der Oberfläche der Open World oder über den Wolken. Ja sogar unter der Erde erstreckt sich eine riesige Welt, die erkundet werden will (und bei meinem Kollegen Tobi sorgt der Untergrund für Unbehagen).

Wie komme ich von A nach B? Genau diese Frage stellt sich in Zelda TotK andauernd. Die Antworten sind vielfältig und spaßig, immerhin könnt ihr Pferde reiten, klettern oder eben alles mögliche bauen. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, welche Vehikel besonders gut funktionieren.

Hier kommt das Airbike ins Spiel: Es ist wunderschön, elegant, schnell und einfach herzustellen. Vor allem aber ist es effizient. Nichts anderes bringt euch so günstig an jeden Ort, den ihr erreichen wollt. Egal, in welcher Höhe der liegt – vorausgesetzt natürlich, ihr habt genug Batterien (oder Sonau-Energiesphären).

Das Airbike eignet sich hervorragend, um schnell irgendwo hin zu kommen, benötigt aber auch entsprechende Batteriereserven.

Da das Airbike nämlich nur aus drei Teilen besteht, kostet es euch lediglich 9 Sonanium. Zumindest, wenn ihr es mit Hilfe der Bautomatik herstellt und keines der Bauteile in der Nähe ist. Habt ihr die Einzelteile aber eh parat, könnt ihr das Sonanium auch sparen (und langfristig in Batterien investieren).

So wird das Airbike gebaut:

Schnappt euch einen Steuerknüppel und zwei Ventilatoren.

Legt einen Ventilator mit dem Luftstrom nach unten hin.

Nehmt das Steuerungs-Element, kippt es an und klebt es an den oberen Rand des äußeren Rings vom Ventilator.

Achtet unbedingt darauf, dass es mittig und am oberen Rand befestigt ist! Von der Seite und mit etwas weiterem Abstand zwischen den Teilen sollte das ganz gut klappen.

Klebt den zweiten Ventilator zentriert vorn an das Steuerungs-Teil, parallel zum ersten.

Vergesst anschließend nicht, euer Airbike in den Favoriten eurer Bautomatik abzuspeichern!

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video anschauen:

In den Kommentaren unter dem Video wird mehrfach der Tipp gegeben, eine Treppe zu nutzen, um das Bauen zu vereinfachen. Oder eben seitlich drauf zu schauen und mit etwas mehr Entfernung zwischen den Bauteilen zu experimentieren, so lassen sich die Klebe-Punkte besser ausmachen.

Eignet sich perfekt für: Das Airbike hilft euch in allen Lebenslagen. Ihr könnt es aber natürlich auch für den Krog-Transport nutzen. Besonders gut geeignet ist das Airbike selbstverständlich für die Erkundung des Untergrunds. Erst recht, wenn ihr einen Riesenleuchtsamen an den vorderen Ventilator werft, der dann eure gesamte Umgebung erhellt.

Wie findet ihr das Airbike? Was ist euer Lieblings-Vehikel, um euch in Zelda TotK durch die Gegend zu bewegen?