Zelda wartet eine Ewigkeit auf Link, aber der verplempert die Zeit mit Basketball – ein echter Baller.

In Zelda: Tears of the Kingdom soll Link eigentlich nach der vermissten Prinzessin Zelda suchen und dem Dämonenkönig Ganondorf das Handwerk legen. Aber stattdessen lässt sich der legendäre Recke immer wieder von allerlei Nebensächlichkeiten ablenken. Wie zum Beispiel einem selbstgebauten Basketballkorb, an dem Link entspannt ein bisschen ballen kann. Zelda? Wer war das nochmal?

TotK-Fan bastelt einen Basketball-Korb und wirft entspannt Körbe, während Zelda wartet

Darum geht's: Wir haben ja schon wirklich viel in Zelda Tears of the Kingdom gesehen. Riesige Kampfroboter mit Lasern, ewig fliegende Helikopter oder Krogs am Dönerspieß. Aber der Fantasie und Kreativität sind in diesem Nintendo Switch-Spiel keine Grenzen gesetzt und dementsprechend bauen Fans auch Basketball-Körbe.

Selbstverständlich lassen sich die unterschiedlichsten Baumaterialien in Zelda TotK auch zu einem ziemlich professionellen Basketball-Korb zusammenschustern. Als Ball dient einfach eine Melone, werfen können wir sie natürlich auch, indem wir auf R drücken. Los geht das entspannte Basketball-Spiel.

So sieht das dann aus:

Wie funktioniert das? Falls ihr euch jetzt fragt, woher der Korb stammt, seid ihr nicht allein. Es handelt sich dabei eigentlich um einen Käfig. Der ist allerdings normalerweise viel größer. Aber wenn ihr den Käfig an euer Schild synthetisiert, schrumpft er. Das Schild könnt ihr dann an eine Stange mit Brett basteln und fertig ist der Basketballkorb – genial!

Leider kein Koop: Perfekt wäre jetzt natürlich, wenn Link nicht nur seine Würfe und Sprünge üben, sondern sich auch mit anderen Spieler*innen messen könnte. Aber das geht leider noch nicht und dürfte wohl auch so bleiben. Es sei denn, Fans basteln sich wieder einen inoffiziellen Koop-Modus, wie es bei Zelda BotW der Fall war.

Zelda Tears of the Kingdom ist am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch erschienen. Die Reviews und Fan-Stimmen waren voll des Lobes und der Open World-Blockbuster erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten und der riesigen Spielwiese dürfte uns der Switch-Hit auch noch eine ganze Weile beschäftigen.

Was sagt ihr zum Basketball-Korb innerhalb von Zelda Tears of the Kingdom? Habt ihr sowas schon einmal gesehen?