In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einige sehr spezielle NPCs und dieser hier gehört definitiv dazu.

Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Neben-Aktivitäten und Sidequests. Neben den Krogs, die von Anfang an keinen besonders guten Stand hatten, schießt sich die Community mittlerweile auf einen anderen NPC als Hassobjekt ein. Obwohl er anfangs eigentlich recht beliebt war, schient die Stimmung zu kippen. Die Rede kann hier natürlich nur von Birkda sein, dem trotteligen Dumsda-Verehrer und Schilder-Aufsteller.

Darum haben die Zelda Tears of the Kingdom-Fans Birkda hassen gelernt

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom trefft ihr an allen möglichen Orten auf Birkda. Der NPC hält ein Schild des Bauunternehmens von Dumsda aufrecht, weil er irgendwie zu doof zu sein scheint, das Schild allein ordentlich hinzustellen. Da nähern wir uns auch schon dem Problem der Sache, wie ihr vielleicht merkt.

Fans sind mittlerweile genervt: Was am Anfang vielleicht noch kurios und witzig wirkt, kommt bei einer ganzen Reihe an Spieler*innen irgendwann an den Punkt, an dem sie keine Geduld mehr mit Birkda haben. Das berichten zumindest viele Fans auf Reddit als Antwort auf die Frage, ab wann sie den Schildbürger nicht mehr leiden konnten.

Die Top-Antworten sind nachvollziehbar: Die Frage des oberhalb dieser Zeilen eingefügten Reddit-Beitrages scheinen viele Spieler*innen nachvollziehen zu können. Sie berichten daraufhin von ihren ganz eigenen, persönlichen Kipp-Punkten (im Hinblick auf Stimmung und Schilder, versteht sich).

"Als ich ihn auf einem Berg mitten im Nirgendwo gefunden habe."

Wieso ausgerechnet dort? Das ergibt natürlich nur sehr wenig Sinn, dort Werbung zu machen, wo wirklich kaum irgendwer vorbei kommt. Normalerweise steht Birkda an den Straßen herum, es verschlägt ihn aber auch in wirklich entlegene Winkel Hyrules.

"Jedes Mal, wenn er sagt 'da wäre ich nie drauf gekommen!' ICH HAB ES DIR SCHON 6 MAL GEZEIGT!"

Birkda ist wirklich extrem lern- und beratungsresistent. Jedes einzelne Mal tut er wieder extrem überrascht und begeistert. Dabei ist er ja eindeutig in der Lage, seine Schilder selbst ordentlich aufzustellen. Kein Wunder, dass angesichts solcher Vergesslichkeit viele Fans die Geduld mit dem Typen verlieren.

"Als ich herausgefunden habe, dass es 81 spezifische Orte gibt, ihn zu finden."

Keine zufällige Begegnung: Brikda steht an wirklich vielen Stellen im Spiel herum, aber zu viel ist zu viel. Zumindest, wenn es nach Redditor SnipeshotMcLovin geht.

Viele lieben ihn immer noch: Selbstverständlich erntet der Reddit-Beitrag aber auch viel Widerspruch. Eine ganze Menge an Kommentaren dreht sich darum, dass die zugehörigen Menschen wohl niemals die Geduld mit Birkda verlieren werden und ihn auf ewig zu lieben scheinen. Was wir auch verstehen können: Jede Person braucht so eine Stütze wie Birkda in ihrem Leben.

Wie sieht es bei euch aus, was haltet ihr von Birkda? Könnt ihr ihm überhaupt böse sein, seid ihr auch schon genervt?