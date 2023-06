"Neue Angst freigeschaltet" - Zelda TotK-Fan findet offiziell mieseste Stelle für den Deckensprung und stürzt sich ins Unglück

Der Deckensprung kann sehr hilfreich in Zelda Tears of the Kingdom sein... oder auch nicht.

Neben Synthese, Ultrahand und Zeitumkehr verfügt Link in Zelda: Tears of the Kingdom über die Deckensprung-Fähigkeit, die es ihm erlaubt, hochzuspringen und durch Oberflächen hindurch zu gleiten, um ratzfatz höher gelegene Orte zu erreichen.



Deckensprung ist deshalb sogar eine der nützlichsten Fähigkeiten im gesamten Spiel, weil wir so schnell Ausgänge von Höhlen und erhöhte Plattformen erreichen und sogar Bossgegner wie den Biwarok erklimmen können. Und das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Im unteren Video zeigt uns ein Spieler jedoch, dass uns der Deckensprung auch großes Pech bringen kann...

Wenn der Deckensprung gewaltig schief läuft

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

"Es ist offiziell, ich habe die schlechteste Stelle für den Deckensprung gefunden", schreibt Zelda TotK-Spieler und Reddit-User "NinBendo1" und zeigt in seinem Video, wie er mithilfe besagter Fähigkeit aus einer Höhle entkommen will und an einer beliebigen Stelle nach oben springt.

Und wo landet er? Die kurze Antwort: Da wo, niemand landen will – nämlich mitten in einem Sumpf. Link ertrinkt nur wenige Sekunden, nachdem er mit dem Deckensprung aufgestiegen ist. Tragisch!

In den Kommentaren macht sich die Community über die Aktion lustig: "Neue Angst freigeschaltet", schreibt beispielsweise ein User. "Ich bin mit dem Deckensprung mal mitten in einem Pulk von Miasma-Händen gelandet", schreibt ein anderer Redditor.

Tipp: Falls ihr merkt, dass ihr mit dem Deckensprung an einem unerwünschten Ort landet, dann könnt ihr die Aktion einfach mit dem B-Knopf abbrechen und ihr landet wieder am Ausgangsort. Daran hat der Pechvogel aus dem oberen Video wohl nicht gedacht.

Übrigens, schon gewusst? Ursprünglich diente der Deckensprung dem Entwicklerteam von Zelda: TotK als Debug-Feature. Mit der Fähigkeit konnten die Devs während der Entwicklungsphase des Abenteuers schneller aus Höhlen herausspringen und so wertvolle Zeit sparen. Dabei viel dem Team auf, wie nützlich der Deckensprung ist und dass er auch ins finale Spiel passen würde. Daraufhin implementierten die Entwickler*innen das Feature schließlich offiziell.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Habt ihr in Zelda Tears of the Kingdom schon einmal so richtig Pech gehabt? Was war euer unglücklichstes Erlebnis im Open World-Abenteuer?