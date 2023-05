Der Deckensprung führt Link in höhere Gebiete.

Mit fünf neuen Fähigkeiten kann sich Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom frei in der offenen Welt bewegen. Vor allem mit dem Deckensprung können wir uns viel Zeit sparen, falls wir uns einmal in einer Höhle verlaufen sollten oder einen hohen Berg möglichst schnell erklimmen wollen.

In einem Interview verrieten die Verantwortlichen Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi, dass der Deckensprung ursprünglich eine ganz andere Funktion hatte. Während der Entwicklung entschloss sich das Team aber dazu, ihn zu einen von Links Fähigkeiten zu machen.

Link cheatet in Tears of the Kingdom

Fujibayashi und Aonuma wurden im Interview gefragt, welches ihre liebste Fähigkeit sei. Aonuma erklärte, dass er vom Deckensprung so überzeugt ist, weil es sich bei der Fähigkeit eigentlich um ein Cheat handelt.

Eigentlich wurde der Deckensprung als Debug-Feature des Entwicklerteams genutzt. Dadurch konnte das Team schneller aus Höhlen herausspringen, die sie zuvor ausgekundschaftet haben. Somit mussten sie Link nicht wieder über lange Wege nach draußen führen, sondern konnten sich so bei der Entwicklung Zeit sparen.

Wie der Deckensprung aussieht, seht ihr in unserem Testvideo zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (ab Minute 6:08):

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Während der Entwicklung fiel Fujibayashi auf, wie nützlich die Fähigkeit eigentlich ist und dass sie sich gut in der Vollversion des Spiels machen würde. Dadurch könnten sich Spieler*innen viel Zeit bei der Erkundung sparen.

Allerdings musste das Team nach diesem Entschluss sicherstellen, dass das Spiel durch die Fähigkeit funktionsfähig bleibt. Link durfte durch den Deckensprung nicht an leere Orte gelangen und auch Probleme beim Laden der Landschaft mussten verhindert werden. Der Cheatcode hat dem Team zwar Zeit erspart, musste dafür aber wieder mehr in die neue Fähigkeit investieren.

Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, könnten euch unsere Guides helfen:

Interessant zu hören: Es soll einige Ideen geben, die es nicht in das fertige Spiel geschafft haben und möglicherweise in kommenden Titeln der Zelda-Reihe vorkommen werden. Doch dazu wollten sich Fujibayashi und Aonuma verständlicherweise nicht äußern, um die Überraschung nicht zu verderben.

Was haltet ihr vom Deckensprung? Nutzt ihr ihn häufig und fühlt es sich für euch wie cheaten an?