In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Möglichkeiten, hoch hinaus zu kommen, aber diese hier ist die beste.

Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Fähigkeiten und Mittel, mit denen ihr euch fortbewegen oder Vehikel basteln könnt. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, richtig hoch hinaus zu kommen, die so wohl eher nicht von den Entwickler*innen beabsichtigt war: Ihr könnt mit Hilfe einer Rakete und eines Schildes fast unendlich Doppelsprünge aneinander reihen – sofern ihr genug Batterie-Energie habt.

Zelda Tears of the Kingdom: Doppelsprung-Trick begeistert die Community, so geht's

Worum geht's hier? Vertikalität ist in Zelda TotK wichtiger denn je. Um die Himmelsinseln und Berggipfel oder ähnliches zu erreichen, könnt ihr diverse Hilfsmittel nutzen. Aber jetzt gibt es auch einen Trick, der das Ganze noch sehr viel schneller und einfacher macht. Er erinnert an die Windbomb-Technik aus Zelda BotW.

Aber am besten seht ihr euch den Trick zum fast unendlichen Doppelsprung erst einmal selbst an:

Wie ihr seht, kann Link so sehr schnell sehr hohe Höhen erreichen. Das Ganze schafft er, ohne die herkömmlichen Fortbewegungsmittel wie Felsbrocken und Recall oder ähnliches zu nutzen. Vor allem geht es auch einfach überall und ihr seid nicht auf die Umgebung oder irgendwelche Fluggeräte angewiesen.

Das braucht ihr für den Doppelsprung-Trick:

Eine Sonau-Rakete

Schilde

eine Waffe ohne Synthese-Zusatz

So funktioniert's: Zunächst müsst ihr euch eine Technik zunutze machen, die Fuse Entanglement genannt wird. Dabei könnt ihr einen Gegenstand wie die Rakete an ein Schild fusionieren, so dass es die Eigenschaften erhält, die Rakete aber ungenutzt bleibt. Das heißt, sie wird auch nicht aufgebraucht und das Schild geht nicht kaputt.

Haltet L gedrückt, um die Synthese wie gewohnt zu starten.

In dem Moment, kurz bevor sich das Fähigkeiten-Menü öffnet, drückt ihr ZL.

Sobald das Menü erscheint, drückt ihr ZR und haltet es gedrückt.

Lasst ZR und L los.

Drückt das Steuerkreuz nach links, um ein neues Schild auszurüsten.

Die Rakete (oder jeder andere beliebige Gegenstand) sollte auf den Boden plumpsen.

Normalerweise würde euer Schild jetzt die Raketen-Fähigkeit verlieren, wenn ihr euch zu weit von der Rakete auf dem Boden entfernt. Darum müsst ihr das Sonau-Bauteil jetzt einfach noch per Synthese an eure ausgerüstete Waffe basteln. So habt ihr sie immer in Reichweite.

Anschließend könnt ihr den Raketen-Doppelsprung nutzen:

Haltet ZL gedrückt, springt mit X und anschließend drückt ihr A, um den Schildsprung auszuführen.

Drückt anschließend abwechselnd auf A und B, um an Höhe zu gewinnen.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Dann müsst ihr nur noch darauf achten, auch noch genug Ausdauer zu haben, um anschließend wieder herab zu segeln. Aber dabei kann euch wiederum dieser coole Gleitertrick helfen:

Das klingt alles deutlich komplizierter, als es ist. Vor allem der Fuse Entanglement-Trick dauert vielleicht erst einmal ein bisschen, bis ihr ihn verlässlich und konsistent einsetzen könnt. Aber danach sollte der Rest wirklich ein Kinderspiel sein.

Falls euch unterwegs die Batterien ausgehen, denkt daran: Ihr habt wahrscheinlich jede Menge Sonau-Energiesphären im Gepäck, mit denen ihr die Akku-Power deutlich verlängern könnt. Vor allem die großen Energiesphären lohnen sich.

Was haltet ihr von dem Trick? Habt ihr ihn schon ausprobiert und wie gut bekommt ihr ihn hin?