Fliegen war wohl noch nie schöner als in Zelda: Tears of the Kingdom.

In Zelda: Tears of the Kingdom nimmt der Luftraum eine noch viel größere Bedeutung ein, als es in Zelda BotW der Fall war. Das liegt nicht nur an den Himmelsinseln, sondern auch an neuen Möglichkeiten wie den Kartografietürmen und Sonau-Bauteilen. Aber da geht sogar noch viel mehr und ein bestimmter Trick sorgt dafür, dass ihr fast unendlich gleiten könnt. Nur habe ich den leider erst jetzt ausprobiert.

Seid nicht wie ich und nutzt diesen Gleiter-Trick in Zelda TotK viel früher

Darum geht's: Wenn euch die Reichweite eures Parasegels nicht ausreicht, könnt ihr sie deutlich verlängern. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Gleiter (das Sonau-Bauteil in einer Kapsel) und etwas Übung. Dann könnt ihr eure Ausdauer wieder aufladen, während ihr sanft weiter in Richtung eures Ziels segelt.

So funktioniert's: Wenn ihr mit eurem Parasegel durch die Luft gleitet, könnt ihr einen Gleiter aus der Tasche holen. Lasst ihr den fallen, fängt er sofort an zu gleiten. Das Gute daran ist: Ihr könnt euch direkt drauf stellen und damit weiter gleiten.

Speichert ab. Segelt mit dem Parasegel und nehmt dem Daumen vom Stick. Wenn ihr keine weißen Streifen seitlich seht, ist es richtig. Haltet das Steuerkreuz nach oben gedrückt und wählt den Sonau-Gleiter aus (ihr könnt die Liste entsprechend sortieren). Drückt dann auf X, um den Gleiter normalerweise auf den Boden abzulegen. Drückt dann direkt im Anschluss kurz nach vorn. Drückt auf B, um euch fallen zu lassen. So solltet ihr auf dem Gleiter zum Stehen kommen.

So sieht das dann im Idealfall aus:

Aber Vorsicht! Das Ganze erfordert durchaus etwas Fingerspitzengefühl, Geschick und Übung. Ich habe es jedenfalls die ersten Male nicht auf Anhieb hinbekommen, aber mit der Zeit sollte der Gleiter-Trick kein Problem darstellen. Speichert also unbedingt vorher ab und ladet neu, wenn ihr zu viele Sonau-Gleiter verschwendet habt.

Lernt den Trick früh! Ihr werdet es nicht bereuen und gerade zu Beginn ohne viel Ausdauer profitiert ihr mehr davon, länger gleiten zu können. Ich könnte mich jedenfalls grün und blau ärgern, dass ich nicht schon viel früher gelernt habe, meine Gleiter-Reichweite so enorm zu erweitern.

David Molke David hat schon in Breath of the Wild am liebsten Berge erklommen, um die Aussicht zu genießen und dann von ihnen herunter zu segeln. Kein Wunder also, dass ihm Zelda: Tears of the Kingdom noch besser gefällt. Immerhin lässt sich das Ganze in TotK dank der Himmelsinseln auf die absolute Spitze treiben. Erst recht mit dem Gleiter-Trick – schade nur, dass er den erst nach 60 Stunden gelernt hat.

Wo gibt's die Gleiter? Viele Gleiter liegen einfach so in der Spielwelt herum. Allerdings könnt ihr die natürlich nicht einfach einsacken, wenn sie nicht in Kapseln stecken. Aber es gibt die Dinger zum Glück auch in Kapselspendern. Zum Beispiel oberhalb des Turms im Zorana-Hochland in der sich drehenden Steinkugel.

Habt ihr den Gleiter-Trick schon gemeistert? Was nutzt ihr sonst, um möglichst weit durch die Luft gleiten zu können?