Ihr könnt in Zelda Tears of the Kingdom neun Aktionen anzeigen lassen.

Habt ihr euch das Zelda: Tears of the Kingdom-Menü schon einmal genauer angesehen? Dann ist euch vielleicht der Eintrag "Aktionen" aufgefallen. Wählt ihr den Punkt an, bekommt ihr einige Spezial-Fähigkeiten nochmal erklärt, die Link im Lauf eures Abenteuers freigeschaltet hat. Bei vielen, vielen Fans wird ein einzelner Beitrag in diesem Menü aber partout einfach nicht freigeschaltet. Dementsprechend verzweifeln sie beinahe an den drei Fragezeichen und fragen sich, was dahinter steckt.

Zelda TotK-Fans rätseln auch nach 200 Stunden noch, was sich hinter ??? verbirgt

Darum geht's: Wer nachsehen will, wie das nochmal mit dem perefekten Block, einem Sprung zur Seite oder dem Schildschlittern funktioniert, kann sich im Zelda TotK-Menü unter "System" (wo gespeichert wird) einfach die Aktionen ansehen. Dort wird auch das Fernglas, amiibo-Nutzung oder Material werfen erklärt.

Was fehlt da noch? Aber bei einigen Fans scheint ein mysteriöser Eintrag auch nach vielen Stunden zu fehlen. Es gibt auf Reddit jede Menge solcher Beiträge. In diesem hier fragt sich ein Redditor, was sich hinter ??? verbirgt – immerhin wurden schon über 200 Stunden in der Welt von Hyrule verbracht.

Das steckt dahinter: Die Sprungattacke. Wie sie ausgeführt wird, dürften die allermeisten Zelda Tears of the Kingdom-Spieler*innen wissen, erst recht nach über 200 Stunden Spielzeit. Aber kurioserweise wird der Eintrag nicht freigeschaltet, wenn ihr die Aktion ausführt.

Ihr müsst dafür ein Buch lesen: Um den Eintrag in eurem Menü zu erhalten, begebt ihr euch zum Abgrund der Ebene von Hyrule. Dort in der Nähe sollten sich die Zelte von Holms Monsterabwehr-Truppe befinden. Lest dort das Buch und ihr bekommt den Sprungattacken-Prompt samt Eintrag im Menü.

Die Zelte sind nicht da? Es kann gut sein, dass Holms Truppe bereits weiter gezogen ist, wenn ihr den Soldat*innen bereits beim Säubern der Ebene geholfen habt. Dann solltet ihr die Zelte und das Buch in der Nähe der Kakariko-Brücke finden. Wurden beide Seitenquests erledigt, tauchen die Zelte wohl wieder in der Ebene von Hyrule auf.

Habt ihr den Eintrag freigeschaltet, indem ihr etwas anderes gemacht habt, als das Buch zu lesen? Glaubt ihr, es ist ein Bug, dass der Einsatz der Sprungattacke den Eintrag nicht freischaltet?