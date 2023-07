Zelda TotK-Fan zeigt Charaktere ohne Cel Shading und Link hat plötzlich einen Buzzcut

So sehen die Figuren aus Tears of the Kingdom ganz ohne Cel Shading aus.

Wie bereits Zelda: Breath of the Wild setzt Zelda: Tears of the Kingdom auf einen Cel Shading-Look und kleidet damit Hyrule und dessen Bewohner*innen in ein markantes Comic-Kleid, bei dem Kanten stark hervorgehoben werden und Texturen eher grobflächig bleiben.

Doch wie sehen die Charaktere von Tears of the Kingdom eigentlich ohne Cel Shading aus? Diese Frage beantwortet uns nun Redditor und Modder Bad-news-co (via GameRant) .

Link und Co. ohne Cel Shading - das sieht ...äh interessant aus

Purah, Zelda, Link und Co. sehen ohne ihr buntes, cartoonhaftes Gewand weniger lebendig aus, wirken durch ihre ausdruckslosen Augen so, als wären sie Puppen oder Playmobil-Figuren.

Und euch dürfte es sofort ins Auge gesprungen sein: Link fehlt auf den oberen Bildern außerdem die wallende blonde Mähne. In den Kommentaren unter dem Post amüsieren sich einige Spielerinnen und Spieler über die neue Frisur des Recken und vergleichen ihn mit Jesse Pinkman (aka "Jesse Linkman") aus Breaking Bad...

Da wünschen wir uns doch schnell lieber wieder den altbekannten Cel Shading-Look zurück – der haucht den Charakteren immerhin Leben ein und lässt sie weniger austauschbar wirken. Schließlich trägt der comichafte Look einen großen Teil zum unvergleichlichen Charme des Open World-Abenteuers bei.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Was haltet ihr von den Bildern der TotK-Charaktere ohne Cel Chading? Hättet ihr diesen cleaneren Look lieber gehabt?