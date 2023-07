Zelda TotK: Über diese Neuerung wird viel zu wenig gesprochen, aber die Fans feiern sie

Links neues Abenteuer ist riesengroß, wird aber auch viele seiner Details zu etwas ganz Besonderem.

Vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom war oft von einem vermeintlichen "Breath of the Wild 1,5" zu lesen. Und ein Stückweit stimmt das aus, denn Nintendo setzt in seinem aktuellen Open World-Hit auf viele bekannte Elemente aus Breath of the Wild, unter anderem die Spielwelt. Dass sich TotK trotzdem größtenteils wie ein neues Spiel anfühlt, liegt oft an vielen kleinen Anpassungen und Verbesserungen, die oft nur Details sind.

Und genau diese Details listet derzeit ein Reddit-Thread mit dem Titel "Was sind eure liebsten kleinen, subtilen Änderungen, über die niemand spricht?" auf. Genannt werden dabei unter anderem die Tatsache, dass Monsterteile nun nicht mehr verbrennen oder verschwinden, das Einsammeln von geröstetem Fleisch nun keine Ingame-Nachricht mehr nach sich zieht oder der große Wasserplatscher beim Eintauchen ins Wasser aus großen Höhen.

Diese Neuerung macht das TotK-Leben etwas leichter

Eine kleine Neuerung hat es offenbar aber besonders vielen Fans angetan – jedenfalls spricht die enorme Upvote-Zahl von über 2500 eindeutig dafür. User Silent_Swordfish2528 erwähnt sie in seinem Kommentar:

"Ich finde es gut, dass man, wenn man eine Truhe öffnet und das Inventar voll ist, direkt eine Waffe austauschen kann, anstatt dass man die Truhe verlassen, eine Waffe fallen lassen und sie dann wieder öffnen muss. Das hat mich in BotW wahnsinnig gemacht."

Es ist eine von vielen "Quality of Life"-Verbesserungen im Vergleich zu Breath of the Wild, die Nintendo erkannt und umgesetzt hat. Und offenbar eine, die auch bei vielen anderen einen Nerv getroffen hat. Denn auch andere User bezeichnen sie als enorme Verbesserung und holen teilweise sogar Superlative heraus:

"Das ist der meiner Meinung nach beste Fix. [...] Reddit-User Significant-Soup-893

Welche kleinen, aber feinen Details/Neuerungen in Tears of the Kingdom findet ihr am besten?