Alles dreht sich um Fleisch: Link ist wieder mal knapp bei Kasse in Zelda: Tears of the Kingdom.

Zelda: Tears of the Kingdom geht relativ sparsam mit Rubinen um. Ganz im Gegensatz zu uns, schließlich wollen wir unser Haus ordentlich ausbauen, diverse Rüstungsteile kaufen und so weiter. Aber zum Glück gibt es Fans, die die wildesten Tricks und Glitches entdecken, mit denen ihr sehr schnell sehr viel Kohle machen könnt. Diese Methode hier ist die wahrscheinlich abgefahrenste und ihr braucht dafür nicht viel.

Zelda TotK: So könnt ihr unendlich gefrorenes Fleisch aus dem Nichts herbeizaubern

Ihr braucht Rubine? Dann seid ihr nicht allein. Der Kapitalismus macht uns auch in Zelda Tears of the Kingdom das Leben schwer und Link hat bekanntlich keinen klassischen Brotjob. Da ist es kaum verwunderlich, dass er zu eher, äh, unorthodoxen Methoden greift, um sich ein bisschen was nebenbei zu verdienen.

Ihr geht lieber klassisch vor? Zelda Tears of the Kingdom: Rubine farmen und schnell an Geld kommen von David Molke

Gefrorenes Fleisch für alle! Klingt komisch, ist aber so: Mit diesem Trick hier könnt ihr 21 gefrorene Fleischbrocken auf einmal herbeizaubern. Sie erscheinen einfach so aus dem Nichts und lassen sich anschließend für bis zu 40 Rubine das Stück verkaufen.

Der Trick benötigt zwar etwas Vorbereitungszeit und Sonanium, aber wenn ihr beides erst einmal investiert habt, macht ihr den Reibach eures Lebens. Dann hängt die Geschwindigkeit und Menge des Geldverdienens nur noch davon ab, wie schnell ihr hintereinander auf A drücken könnt.

So funktioniert's:

Besorgt euch zwei Stücke (Edel-Wild-)Fleisch und zwei Ruten. Ihr braucht außerdem dringend die Bautomatik und auch noch ungefähr 60 Sonanium.

und auch noch ungefähr 60 Sonanium. Klebt das Fleisch per Synthese jeweils an die Rute, so dass ihr zwei Fleischprügel habt.

Klebt die beiden Fleischprügel mit Hilfe von Ultrahand aneinander.

Das kostet jetzt etwas Sonanium, aber die Investition lohnt sich:

Dupliziert diese Doppel-Fleischwaffe mit der Bautomatik und klebt sie wieder aneinander. Wiederholt diesen Prozess, bis ihr das Item-Limit mit 21 aneinander hängenden Fleischwaffen erreicht.

Dupliziert diese Doppel-Fleischwaffe mit der Bautomatik und klebt sie wieder aneinander. Wiederholt diesen Prozess, bis ihr das Item-Limit mit 21 aneinander hängenden Fleischwaffen erreicht. Speichert diesen 21-Waffen-Bauplan in eurer Bautomatik unter den Favoriten ab.

Begebt euch in ein Gebiet, wo es richtig, richtig kalt ist .

. Wartet an einem Feuer, bis der Wetterbericht nichts anderes als Schnee anzeigt (ihr könnt sehen, ob es kalt genug ist, indem ihr eine Fleischwaffe auf dem Rücken tragt: Fällt das Fleisch ab und gefriert, ist es optimal).

Aktiviert die Bautomatik und den Bauplan mit eurem riesigen Fleischkonstrukt. Aber baut es nicht , sondern wartet einfach ab.

, sondern wartet einfach ab. Ohne dass ihr jetzt nochmal Sonanium investieren müsst, sollten nach zwei, drei Sekunden einfach so 21 Fleischstücke aus dem Bauplan herauspurzeln .

. Sammelt sie ein und wiederholt das Ganze, so oft ihr wollt – oder bis ihr das Item-Stacklimit von 999 erreicht habt.

Anschließend verkauft ihr das Fleisch.

Seht euch das Ganze hier im Video an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So könnt ihr innerhalb kürzester Zeit sehr viele Fleischstücke herbeizaubern. Je schneller ihr sie einsammelt, desto mehr Rubine könnt ihr theoretisch pro Minute farmen. Da ein Stück gefrorenes Edelwild 40 Rubine wert ist, kann das sehr schnell sehr viel Geld werden. Im Schnitt sollten 5.000 Rubine pro Minute kein Problem sein.

Fans unter dem YouTube-Video sind begeistert und betonen, wie einfach sich der Glitch nachstellen lässt. "Das...funktioniert...danke! Es ist einfach und ich habe gerade 62,000 (Rubine) verdient", schreibt beispielsweise User*in rkaym3036.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr die Methode auch schon ausprobiert? Abgefahren, oder?