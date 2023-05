Zelda Tears of the Kingdom: Rubine farmen und schnell an Geld kommen

Geld macht die Weltmacht, das gilt natürlich auch für Zelda Tears of the Kingdom: Link braucht Rubine!

In Zelda: Tears of the Kingdom bekommt ihr gefühlt sehr viel weniger Geld, als es noch in Zelda BotW der Fall war. Dafür kostet aber alles Mögliche eine ordentliche Stange Geld. Ihr wollt Klamotten kaufen, ein Haus bauen? Dann braucht ihr Rubine und wir erklären euch, wie ihr da möglichst schnell ran kommt.

Zelda TotK: So könnt ihr schnell Rubine machen und Geld scheffeln

Darum geht's: Die Anti-Feuer-Rüstung kostet in Zelda: Tears of the Kingdom 700 Rubine, euer eigenes Haus 1.500 – und dann habt ihr weder Hosen noch zusätzliche Zimmer-Module gekauft. Ihr merkt schon: Das Leben in Hyrule kommt Link teuer zu stehen. Aber Rubine sind rar gesät.

Wie bekomme ich mehr Geld? Zunächst einmal könnt ihr natürlich ganz normale Quests erledigen. Sowohl die Haupt- als auch Nebenquests statten Link nach und nach durchaus mit einigen Rubinen aus. Aber das dauert natürlich und dürfte dem einen oder der anderen nicht schnell genug gehen. Aber keine Sorge.

Euch stehen einige Möglichkeiten offen. Von denen funktionieren manche besser als andere, aber die Ökonomie bleibt, wie sie ist. Das heißt, ihr müsst durchaus etwas Zeit und Arbeit in die Rubine investieren.

Zumindest, wenn ihr nicht schummeln wollt. Aber das geht vorerst sowieso nicht mehr, denn die Möglichkeit, mit einem Glitch Items zu duplizieren wurde schon gefixt.

So bekommt ihr schnell Rubine

Baut Erze ab und verkauft die Edelsteine: Im Untergrund, in Höhlen und auch beim Kampf gegen Iwaroks/Biwaroks/Magmaroks oder auf Himmelsinseln könnt ihr Edelsteine wie Bernstein, Topas, Opal, Diamanten, Rhodonit und Leuchtsteine farmen. Die lassen sich für jede Menge Kohle verhökern.

Die besten Preise erzielt ihr bei Ramella in Goronia.

Im Untergrund, in Höhlen und auch beim Kampf gegen Iwaroks/Biwaroks/Magmaroks oder auf Himmelsinseln könnt ihr Edelsteine wie Bernstein, Topas, Opal, Diamanten, Rhodonit und Leuchtsteine farmen. Die lassen sich für jede Menge Kohle verhökern. in Goronia. Kocht Speisen und verkauft sie: Vor allem aufwändigere Gerichte mit Luxus- und Edelwild bringen euch teilweise über 100 Rubine ein. Das Fleisch könnt ihr zum Beispiel mit Leichtigkeit in der Hebra-Region am Schneefeld-Stall oder nordöstlich des Krogwaldes farmen, indem ihr Bären, Hirsche, Elche, Wölfe und so weiter jagt. Springt dazu am besten vom Rücken eines Pferdes, nutzt die Zeitlupe und verteilt Kopfschüsse. Die Tiere sollten nach einmal Speichern und Neu laden wieder spawnen.

Vor allem aufwändigere Gerichte mit Luxus- und Edelwild bringen euch teilweise über 100 Rubine ein. Das Fleisch könnt ihr zum Beispiel mit Leichtigkeit in der Hebra-Region am Schneefeld-Stall oder nordöstlich des Krogwaldes farmen, indem ihr Bären, Hirsche, Elche, Wölfe und so weiter jagt. Springt dazu am besten vom Rücken eines Pferdes, nutzt die Zeitlupe und verteilt Kopfschüsse. Die Tiere sollten nach einmal Speichern und Neu laden wieder spawnen. Dasselbe gilt für Medizin , die bringt ebenfalls ordentlich Kohle ein.

, die bringt ebenfalls ordentlich Kohle ein. Schnappt euch Sternschnuppen: Die Sternen-Fragmente lassen sich für 200 Rubine verkaufen.

Die Sternen-Fragmente lassen sich für 200 Rubine verkaufen. Schießt auf Rumis/Blupees! Die kleinen, hellblau schimmernden Wesen mit langen Ohren führen euch nicht nur zu Höhlen (in denen es Erze gibt), sondern werfen auch Rubine ab, wenn ihr auf sie schießt. Das geht auch mehrmals hintereinander, zum Beispiel mit Hilfe der Zeitlupe-Zielfunktion in der Luft. Am Turm auf dem Sahasra-Hügel seht ihr in der Regel direkt ein Rumi, wenn ihr euch zum Turm teleportiert.

Die kleinen, hellblau schimmernden Wesen mit langen Ohren führen euch nicht nur zu Höhlen (in denen es Erze gibt), sondern werfen auch Rubine ab, wenn ihr auf sie schießt. Das geht auch mehrmals hintereinander, zum Beispiel mit Hilfe der Zeitlupe-Zielfunktion in der Luft. Am Turm auf dem Sahasra-Hügel seht ihr in der Regel direkt ein Rumi, wenn ihr euch zum Turm teleportiert. Füttert die Dongos: Gegenüber des Stalls am See könnt ihr Dongos in einem Gehege mit Leuchtsteinen füttern. Kommt ein, zwei Tage später wieder und sie haben entweder mehr Leuchtsteine oder andere Edelsteine ausgeschieden, die sich gut verkaufen lassen.

Gegenüber des Stalls am See könnt ihr Dongos in einem Gehege mit Leuchtsteinen füttern. Kommt ein, zwei Tage später wieder und sie haben entweder mehr Leuchtsteine oder andere Edelsteine ausgeschieden, die sich gut verkaufen lassen. Macht Mini-Spiele für Geld: Am Turm am Karuga-Pass in der Hebra-Region findet ihr den Flugplatz. Dort könnt ihr nach Absolvieren der regionalen Hauptquest ein Minispiel absolvieren und dafür Rubine abgreifen. Auf der südöstlichen Insel Jotwerde schaltet ihr auch ein Minispiel frei, bei dem sich ordentlich Rubine gewinnen lassen.

Helft Birkda mit den Schildern: An vielen Straßen in Hyrule und oft in der Nähe von Materialdepots stoßt ihr auf Birkda, der Probleme mit der Statik seiner Dumsda-Schilder hat. Helft ihm, sie zu stützen und sahnt mindestens 20 Rubine und meistens auch noch eine Mahlzeit und etwas anderes als Belohnung ab.

An vielen Straßen in Hyrule und oft in der Nähe von Materialdepots stoßt ihr auf Birkda, der Probleme mit der Statik seiner Dumsda-Schilder hat. Helft ihm, sie zu stützen und sahnt mindestens 20 Rubine und meistens auch noch eine Mahlzeit und etwas anderes als Belohnung ab. Verkauft andere Materialien: Es gibt einige Dinge, die euch verhältnismäßig wenig helfen, aber gut verkauft werden können (wie Bokblin-Hörner, Wasser- oder Eisfrüchte und kleine Leuchtsamen. Auch Drachen-Materialien lassen sich relativ leicht beschaffen, wenn ihr auf dem Drachen landet und für gutes Geld verkaufen – sie werden aber auch für Rüstungs-Upgrades benötigt.

Ist das alles? Fürs Erste schon. Sollten sich noch andere gute Methoden herauskristallisieren, mit denen ihr in Zelda Tears of the Kingdom schnelles Geld machen könnt, aktualisieren wir diesen GamePro-Guide natürlich. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für den Fall, dass die Community einen neuen Glitch entdeckt, der es wieder einfach ermöglicht, endlos Items wie Edeksteine zu duplizieren. Aber vielleicht habt ihr ja auch Tipps.

Wie macht ihr in Zelda Tears of the Kingdom am besten und schnellsten Geld, wo kann man gut Rubine farmen?