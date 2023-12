Zelda TotK-Macher erklären, welche Funktion die Rätselschreine in Hyrule ursprünglich hatten

Zelda Tears of the Kingdoms Spielwelt steckt voller Schreine, aber woher kommen sie?

Zelda: Tears of the Kingdom wirft uns als Link in eine rätselhafte Welt. Selbst wenn wir den Vorgänger wie unsere Westentasche kennen, bleiben viele Fragen offen. Zum Beispiel mangelt es an Erklärungen innerhalb der Story für die Schreine. Aber in einem Interview erklären Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi jetzt, wo die Schreine ursprünglich herkommen und zu welchen Zweck sie eigentlich erbaut wurden. Aber das war noch nicht alles.

Zelda TotK-Entwickler geben spannende Hintergründe

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom finden wir jede Menge Rätselschreine – genau wie in Breath of the Wild. Allerdings sehen die Schreine nun ganz anders aus, auch wenn sie spieltechnisch immer noch denselben Zweck erfüllen. Trotzdem bleibt innerhalb der Geschichte die Frage offen, was es mit den Dingern auf sich hat.

Wo kommen sie her? Die Schreine aus Zelda: Tears of the Kingdom wurden laut Hidemaro Fujibayashi noch vor der eigentlichen Gründung des Königreichs Hyrule errichtet. Noch bevor Rauru es mit Ganondorf zu tun bekommen hat, gab es bereits "viele böse Wesen". Rauru und Sonia seien dann durch die Gegend gezogen, "um die Dinge zu beruhigen".

"Schreine sind über Punkten platziert, an denen ein Dämon zerstört wurde, damit er nicht wieder auftaucht. Das ist auch der Grund dafür, dass die Lichtspirale aus dem Schrein emporsteigt. Darum reinigt es Link auch ein bisschen von der Dämonenmagie, wenn er in der verbliebenen Macht der Schreine badet." (via: Nintendo Everything)

Eiji Aonuma pflichtet dem bei und ergänzt, dass die Lichtwurzeln unter den Schreinen gewissermaßen wie eine Art Luftreiniger funktionieren, und zwar sowohl für die Oberfläche als auch die Tiefen darunter. Er glaube, dass es wie ein Talisman oder eine Statue funktionieren könnte, die vor Dämonen schützen.

Was hat es mit dem Licht auf sich? Die Spiralen kennen wir schon aus den ersten Trailern zu Zelda Tears of the Kingdom und sie sind auch über dem versiegelten Ganondorf zu sehen. Fujibayashi erklärt, was genau dieses Licht in Spiralenform eigentlich ist:

"Rauru hat seine versiegelnden Kräfte genutzt, um Ganondorfs Magie aus seinem Herzen herauszuziehen und sie zu reinigen. Die freigesetzte, gereinigte Magie wurde zu einer Spirale aus Licht."

So richtig Sinn ergibt das alles nicht: Wenn die Schreine sogar noch vor der Gründung von Hyrule errichtet wurden, hätten sie ja eigentlich auch schon zur Zeit von Zelda Breath of the Wild existieren müssen. Dort sind sie allerdings weit und breit nirgends zu sehen. Dafür aber natürlich die vielen anderen Schreine, von denen dann wiederum in TotK jede Spur fehlt.

Hyrule Castle war eigentlich woanders: Im Verlauf des Interviews verraten die beiden Zelda-Macher noch einen weiteren spannenden Fakt. Schloss Hyrule hat sich zur Gründungszeit des Königreichs eigentlich an einer ganz anderen Stelle befunden. Das Schloss, das wir aus BotW und TotK kennen, wurde tatsächlich vor allem als zusätzlicher Teil der Barriere errichtet, um den Dämonenkönig Ganondorf besser zu versiegeln.

Wie findet ihr die Erklärung? Reicht euch das und wie erklärt ihr euch, dass die Schreine in BotW fehlen?