Zelda: Tears of the Kingdom schenkt euch jetzt wieder kostenlose Gratis-Items - So bekommt ihr sie

Schnappt euch jetzt neue Gratis-Gegenstände in Zelda: TotK.

Vor einigen Tagen hat Zelda: Tears of the Kingdom mit Patch 1.2.0 ein neues Update bekommen, das unter anderem einen Gamebreaking-Bug behoben hat. Was viele aber vielleicht nicht mitbekommen haben: Dadurch könnt ihr euch auch wieder neue Gratis-Gegenstände sichern. Allerdings findet ihr sie nicht in TotK selbst, sondern müsst dafür in den News-Feed eurer Switch.

Diese Items könnt ihr euch im News-Feed von TotK sichern

Wie schon im Vorgänger könnt ihr auch in Zelda: Tears of the Kingdom an Gratis-Loot kommen, wenn ihr regelmäßig den Neuigkeiten-Feed zum Spiel auf eurer Switch lest. Nach jedem Update könnt ihr darin nämlich neue Items abstauben, dafür müsst ihr nur das Spiel über die News selbst starten.

Diese Items gibt es aktuell geschenkt:

Echsalflos-Schwanz

Reiseschwert

So müsst ihr vorgehen, um euch die Items zu sichern:

Wählt im HOME-Menü der Switch den Neuigkeiten-Tab

Drückt auf "+" für Kanäle finden

Wählt hier den The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Kanal aus

aus Falls noch nicht geschehen, wählt Kanal folgen , jetzt könnt ihr ihn bei den Neuigkeiten stets über die Liste der Kanäle mit "Y" finden

, jetzt könnt ihr ihn bei den Neuigkeiten stets über die Liste der Kanäle mit "Y" finden Klickt dann auf die News und wählt dort "Jetzt spielen" aus

Diesmal ist das die News mit dem Titel "Mit Echsalflos-Schwanz und Peitsche". Beide Items könnt ihr mit Synthese kombinieren, um eine provisorische Peitsche zu erhalten. Klickt direkt in der News einfach auf "Jetzt spielen" und schon sollten die Gegenstände beim Start vom Himmel fallen.

Für die Items gibt es aber auch ein paar Bedingungen: In der Regel solltet ihr euch die kostenlosen Gegenstände ohne Probleme sichern können. Allerdings gibt es auch ein paar Einschränkungen, die ihr beachten müsst. So muss das Spiel auf dem neuesten Stand sein, Update 1.2.0 muss also installiert sein.

Außerdem gibt es bestimmte Orte, an denen die Items im Spiel nicht spawnen. Euer Spielfortschritt kann nämlich dafür sorgen, dass ihr sie noch nicht bekommen könnt. Das kann auch vorkommen, wenn ihr euch gerade in Schreinen oder Dungeons befindet – hier sollt ihr natürlich keinen unfairen Vorteil durch Items erhalten. Verlasst den besagten Ort dann einfach und versucht es noch einmal.