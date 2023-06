So oder so ähnlich sieht das aus, wenn Zelda Tears of the Kingdom-Fans den Kanonenantrieb benutzen.

Getreu dem Motto "klug ist es nicht, aber geil" ballern sich Zelda: Tears of the Kingdom-Fans quer durch die Botanik Hyrules. Soll heißen: Einige Fans experimentieren mit einem alternativen Kanonen-Antrieb für ihre Vehikel. Der explosive Motor eignet sich bisher allerdings nur bedingt zur Fortbewegung, weil sich das Ganze so gut wie gar nicht steuern lässt. Dafür ist es aber einfach extrem witzig und so schön chaotisch.

Zelda TotK: Ihr könnt Kanonen als Antrieb für Vehikel nutzen und pures, lustiges Chaos entfachen

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom gibt es schier unendliche Möglichkeiten, eigene Flug- und Fahrzeuge zu basteln. Dafür stehen uns diverse Räder, Ventilatoren und vieles mehr zur Verfügung. Ihr könnt das aber auch alles ignorieren und statt Rädern einfach eine Kanone an euer Vehikel basteln und euch durch die Gegend schleudern lassen.

Das sieht dann zum Beispiel so aus:

So funktioniert's: Im obigen Video wird die Kanone mit einem Lenkgerät, einem Stehaufmännchen und einer Sprungfeder kombiniert. Eigentlich sind diese Sonau-Bauteile nicht unbedingt in dieser Kombination üblich, aber das macht es ja gerade so witzig. Am wichtigsten dürfte das Stehaufmännchen sein, dass unseren heißen Stuhl aufrecht hält, so dass wir nicht einfach umkippen.

Selbstverständlich geht das auch mit anderen Kombinationen und einige Nummern größer. Hier sitzt Link dank Recall-Zeitumkehr sogar richtig gut geschützt hinter dicken Panzer-Steinplatten, während er durch die Gegend schießt (aber Lenken klappt auch hier nur so mittel):

Da geht noch mehr: Offensichtlich befinden wir uns hier noch am Anfang der Forschung. Aber die Zelda: Tears of the Kingdom-Wissenschaftler*innen arbeiten sicherlich schon mit Hochdruck daran, diese neue Antriebstechnik für den Massenmarkt zu perfektionieren.

Vielversprechend wirkt zum Beispiel der Einsatz in Kombination mit Heißluftballons. Hier geht es zumindest deutlich kontrollierter zu und die Kanonen-Schüsse verleihen dem Fluggerät trotzdem noch einen ordentlichen Geschwindigkeits-Schub:

Wenn ihr noch mehr abgefahrene Bauwerke und Vehikel in Zelda Tears of the Kingdom sehen wollt:

Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, was die Entwicklung des neuen Kanonen-Antriebs in Zelda Tears of the Kingdom angeht. Bis dahin entschuldigt mich, ich habe da noch eine riesige Spielwelt zu erkunden. Auch wenn ich das eher mit stümperhaft zusammengeschusterten Brettern auf Rollen mit Ventilatoren oder so erledige.

Wie findet ihr die im wahrsten Sinne des Wortes bombastische Idee, Kanonen als Antrieb zu benutzen?