Zelda TotK: Eine kleine Komfortfunktion würde die Pfeil-Synthese noch viel besser machen

Dank der Synthese seines Arms kann Link fast alles an Pfeile kleben, aber die riesige Auswahl hat auch Nachteile.

Zelda: Tears of the Kingdom bietet fast unendliche Freiheiten. Diese Freiheiten gehen so weit, dass es manchmal etwas viel werden kann. Das gilt vor allem für die unzähligen Möglichkeiten im Hinblick auf die Synthese. Insbesondere bei den vielen Materialien, die wir an unsere Pfeile kleben können, wird es schnell unübersichtlich. Es gibt zwar eine Sortierfunktion, aber es würde auch noch besser gehen.

Zelda TotK: Fans feiern die Pfeil-Synthese, ärgern sich aber über eine fehlende Funktion

Darum geht's: Dank Synthese könnt ihr in Zelda TotK Edel-Wild, Bokblin-Hauer oder Flederbeißer-Augen an eure Pfeile pappen – und da geht es gerade erst los. Feuerfrüchte, Rhodondriten oder Donnerblumen eignen sich ebenfalls ganz hervorragend.

Das Menü ist aber in einer einzigen, langen Reihe angeordnet. Durch die müssen wir uns durchwühlen, wenn wir ein ganz bestimmtes Item suchen. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, die Liste nach Angriffsstärke, Typen und am häufigsten verwendeten Items zu sortieren, aber das war's.

Das wollen viele Fans: Ein Favoriten-System

Es wäre wirklich sehr praktisch, wenn wir bestimmte Items als Favoriten markieren könnten, die dann eine eigene Sortierung bekommen – oder als zweite Reihe unterhalb der anderen angezeigt werden würden.

Bestimmte Items, die wir gern immer griffbereit hätten, auch wenn wir sie nicht so oft nutzen, könnten sich so bequem auswählen lassen. Statt immer die komplette Reihe an Hunderten Materialien durchsuchen zu müssen, bis wir endlich das passende Item gefunden haben.

Das könnten zum Beispiel besonders mächtige Materialien wie Edelsteine sein, die wir uns für Leunen und Bossgegner aufheben. Oder bestimmte Effekte wie Feuer, Eis und so weiter. Die brauchen wir zwar nicht immer, aber in bestimmten Situationen würden wir sie doch gern schneller auswählen können.

Anderer Vorschlag: Warum die Reihe? In den Kommentaren unter einem viel diskutierten Reddit-Beitrag zu dem Thema wird auch vorgeschlagen, einfach ein richtiges Raster-Menü mit mehreren Reihen untereinander statt der einzelnen Reihe zu nutzen. Dass sich die Pfeil-Synthese auf diese eine Reihe beschränkt, stößt bei vielen Fans auf Unverständnis.

Oder mehrere auf einmal: Ein weiterer Vorschlag, der immer wieder auftaucht, ist die Möglichkeit, Pfeile vorzubereiten. Dann müssten wir nicht immer mitten im Kampf jeden Pfeil einzeln bestücken. Oder eine Art Schnellauswahl auf den einzelnen Tasten des Steuerkreuzes, die wir selbst mit unseren Favoriten-Materialien belegen könnten.

Wie sieht das bei euch aus: Wie sortiert ihr die Items, was haltet ihr von dem System und wie fändet ihr ein anderes mit Favoriten oder mehreren Reihen? Welche Items würdet ihr als Favoriten markieren?