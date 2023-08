In Zelda Tears of the Kingdom gibt es haufenweise Schreine, aber keinen passenden Helm.

Zelda: Tears of the Kingdom zählt zu den besten und beeindruckendsten Spielen dieses Jahres. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Dinge, die daran noch besser sein könnten. Zum Beispiel, wenn Link einen Schrein als Helm auf dem Kopf tragen könnte. Das glaubt ihr nicht? Es klingt vielleicht komisch, ist aber so. Den Beweis liefert dieser Zelda-Fan hier mit einem genialen wie witzigen Design, das sogar durchaus sinnvoll wäre.

Zelda Tears of the Kingdom-Schrein als Felsen-Helm sieht nicht nur kurios aus

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom sehen die Schreine anders aus, als das noch in Zelda Breath of the Wild der Fall war. Laut diesem Reddit-User hier könnte das neue Felsen-Design auch gut als Helm funktionieren. Es sieht zwar etwas kurios aus, folgt aber einer simplen Logik.

Die Idee ist einfach, aber genial: Wenn der Helm des antiken Rüstungs-Sets aus Zelda BotW am Look der Schreine angelehnt war, könnte es doch auch in Zelda TotK einen Helm geben, der wie ein Schrein aussieht.

Wie das dann ungefähr im Spiel umgesetzt werden könnte, seht ihr in diesem Design-Entwurf hier – sogar mit verschlossenem Visier:

Der Look des neuen Sonau-Helms ist natürlich Geschmackssache. Aber das war selbstverständlich auch schon beim Antiken Helm in Zelda BotW der Fall. Vielen Fans gefiel dieser Teil des Rüstungssets nämlich überhaupt nicht, ganz im Gegensatz zum Rest der antiken Ausrüstung.

Macht der Zelda-Fan einen Denkfehler? Unter dem Reddit-Beitrag werden der Entwurf und die Idee natürlich direkt heiß debattiert. Dabei merken einige Kommentator*innen an, dass das Design des antiken Helms womöglich nicht an den Schreinen, sondern an den Wächtern angelehnt sei. Aber auch daran scheiden sich natürlich die Geister. Es könnte auch gut eine Mischung aus beidem sein.

Das ändert aber natürlich nichts an der interessanten Idee des neuen Helms und führt zu weiteren Gedanken-Experimenten: Zum Beispiel schlägt jemand einen Helm im Look der Zelda TotK-Konstrukte vor. Wer weiß, vielleicht liefert Nintendo irgendetwas ähnliches ja noch in einem DLC für Zelda Tears of the Kingdom nach.

Wie gefällt euch der Fan-Entwurf des Sonau-Schrein-Helms? Was wünscht ihr euch noch für Rüstungs-Sets für Zelda TotK?