"Sieht echt wie aus den 80ern aus": Cyberpunk 2077-Fan baut sich eigenen VHS-Filter fürs Spiel und 22.000 Fans feiern ihn

Ein Cyberpunk in den 1980ern? Klar gerne und am liebsten schon gestern!

Es gibt viele Mods, die einen nochmal dazu motivieren können, in Cyberpunk 2077 abzutauchen: Neue Features, Modelle, Waffen oder Fahrzeuge. Aber manchmal braucht es einfach nur einen etwas anderen Vibe, um sich wieder nach Night City zu wagen. Wie einem simplen Reshade, der euch direkt in die 80er Jahre teleportiert.

Night City, aber auf VHS

Im Subreddit r/LowSodiumCyberpunk zeigt User Tulired aktuell ein Video, das Cyberpunk 2077 in ein völlig anderes Licht rückt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Zu sehen ist eine ganz normale Straße in Night City, allerdings wirkt sie plötzlich, als würde sie von einer alten VHS-Kassette abgespielt. Das Bild flimmert leicht, ist weichgezeichnet, Farben verlaufen ineinander und dunkle Flächen wirken matschig – genau so, wie man es von alten Videoaufnahmen kennt:

Tulired erklärt im Post, dass er sich mehrere Tage mit der Ästhetik von VHS beschäftigt hat, bevor er sich an einen eigenen Reshade-Preset gesetzt hat. Statt übertriebener Glitches wollte er gezielt typische Merkmale nachbilden: Ghosting, Farbverschmierung, begrenzte Farbbänder, Bildrauschen, Unschärfe und diese leicht "schwammigen" Kontraste, die man sofort mit alten Röhrenfernsehern verbindet.

"Ich würde das ganze Spiel so nochmal spielen"

In den Kommentaren des originalen Posts und den zahlreichen Reposts – wie etwa einem mit über 22.000 Upvotes bei r/pcmasterrace – kommt der Look extrem gut an. Einige Nutzer sprechen von einem fast fotorealistischen Effekt, andere schreiben, dass sie Cyberpunk 2077 sofort komplett in diesem Stil noch einmal durchspielen würden. Besonders häufig fällt dabei ein Gedanke: So fühlt sich das Spiel für manche sogar noch cyberpunkiger an als im Original.

Pack noch eine Synthwave-Retro-Elektro-Playlist dazu, dann knallt das richtig.

Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: "Cyberpunk 1977" – eine Version von Night City, die eher an alte Sci-Fi-Filme erinnert als an Hochglanz-Zukunft.

Mehr Blade Runner und RoboCop, statt Hochglanz

Der Charme des Presets liegt genau darin. Der Look erinnert stark an Filme wie Blade Runner oder RoboCop: dystopisch, analog, leicht dreckig. Kombiniert mit passender Synthwave-Musik könnte daraus ein komplett neues Spielgefühl entstehen.

Tulired plant bereits, den Reshade-Preset auf Nexus Mods zu veröffentlichen. Noch bittet er die Community um Feedback dazu, ob dem VHS-Effekt vielleicht noch etwas fehlt oder ob er richtig dosiert ist.

Ganz ehrlich: Wir könnten uns sehr gut vorstellen, Night City genau so zu erkunden – natürlich mit ordentlich 80s-Synthwave auf den Kopfhörern.

Würdet ihr Cyberpunk 2077 in so einem VHS-Retro-Look nochmal spielen – oder ist euch der Original-Look lieber?