Zelda TotK: Es gibt eine Link's Awakening-Rüstung und die ist sogar für mich als Fan der absolute Horror

Ja, in Tears of the Kingdom könnt ihr eine Rüstung im Stile von Zelda Links Awakening finden.

Zelda: Tears of the Kingdom bietet insgesamt 64 Rüstungssets für den spitzohrigen Blondling, und darunter finden sich nicht nur Klassiker wie die Zora-Rüstung und das Ninja-Set, sondern auch ein ganz besonderes Schmankerl, das mich als großer Fan von Zelda: Link's Awakening sofort aufhorchen ließ.



In TotK gibt es nämlich ein komplettes Link's Awakening-Rüstungsset, das dem knuddeligen Helden aus der 2019 erschienenen Switch-Neuauflage des Game Boy-Klassikers nachempfunden ist. Das Ding ist aber: Jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie es aussieht, will ich es gar nicht mehr haben. Denn das Set gehört für mich eher in die Kategorie "blanker Horror".

Zum Vergleich: Das untere Bild zeigt den Helden aus Link's Awakening, das im Unterschied zum GB-Original im kunterbunten Knuddel-Look daherkommt. Im Switch-Spiel ist alles stimmig: Knubbel-Link passt perfekt zur Diorama-Spielzeugwelt des Action-Adventures.

Link aus Zelda: Link's Awakening.

In Tears of the Kingdom wirkt die Rüstung im Look des Spiels hingegen komplett deplatziert. Schaut euch das Set auf dem oberen Teaserbild an: Von wegen Knubbel-Figur, Links Gliedmaßen sind hier genauso lang wie das Standard-Charaktermodell in TotK, was im Zusammenspiel mit dem viel zu großen Cartoon-Kopf nicht nur unstimmig, sondern auch in gewisser Weise gruselig wirkt.

Der ausdruckslose Gesichtsausdruck verstärkt diesen Eindruck. Es ist, als würde mir der Held mit seinen großen, ovalen leeren Augen direkt in die Seele starren, um sie mir anschließend auszusaugen.

Linda Sprenger

@lindalomaniac



Das originale Zelda: Link's Awakening war eines der ersten Videospiele überhaupt, das ich gezockt habe. Bis heute gehört das Inselabenteuer auf Cocolint zu meinen liebsten Zelda-Ablegern. Auf die TotK-Rüstung im Stile von Link's Awakening kann ich allerdings getrost verzichten, sie passt einfach nicht zum restlichen Look des Spiels. Das ist natürlich aber Geschmackssache. Klar, ist es cool, dass Nintendo an Easter Eggs wie dieses hier gedacht hat!

Das Link's Awakening-Set bekommt ihr einerseits, wenn ihr entsprechenden Amiibo besitzt. Eine Übersicht aller Amiibo-Drops in Tears of the Kingdom findet ihr hier:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom: Alle Amiibo-Drops und welche Belohnungen ihr bekommt von Eleen Reinke

Auch ohne Amiibo erhältlich: Ihr könnt das Outfit, beziehungsweise alle dazugehörigen Einzelteile (Tunika, Hose und Maske) auch in der Open World einsammeln. Wo ihr die Rüstungsteile findet, zeigt uns der untere YouTube-Guide (via Eurogamer):

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Wie findet ihr die Link's Awakening-Rüstung?