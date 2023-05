Zelda TotK: Die besten Rüstungen des Spiels und was sie können

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Hier findet ihr die besten Rüstungen für Link in Zelda TotK.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet wie bereits der Vorgänger eine ganze Menge verschiedenster Rüstungen. Die bestehen in der Regel aus drei Teilen und verleihen Link unterschiedliche Boni. Welche die besten sind und was ihr damit anfangen könnt, erfahrt ihr hier.

In diesem GamePro-Guide zu Zelda TotK findet ihr nicht alle Rüstungen des Spiels, aber die besten für die folgenden Zwecke:

Gegen die Kälte

Zum Schleichen

Für alles mit Wasser

Für mehr Angriffs-Stärke

Zum Klettern (bei Regen)

Gegen die Hitze

Zum besseren Gleiten und Fliegen

Für die Untergrund-Erkundung

Das Orni-Gewand ist unverzichtbar in den kalten Regionen von Zelda TotK

Das macht das Set: Ihr findet direkt zu Beginn des Spiels zwar eine wärmende Hose, aber die reicht bei Weitem nicht aus, wenn ihr euch in der Hebra-Bergregion oder am Windtempel herumtreibt. Um nicht zu erfrieren und nicht andauernd scharfes Essen verdrücken zu müssen, könnt ihr euch stattdessen mit dem Orni-Gewand wärmen.

So kommt ihr dran: Das komplette Set aus Anti-Schnee-Federn, Orni-Gewand und Orni-Hose könnt ihr im Laden im Dorf der Orni kaufen. Es kostet euch eine ganz schöne Stange Edelsteine, aber die Investition lohnt sich.

Ideal geeignet gegen Kälte: Link muss so nie wieder frieren und kann ungestört durch Schnee und Eis stapfen. Egal ob rund um die Ranelle-Spitze, in den Hebra-Bergen oder nachts in der Gerudo-Wüste. Endlich keine Sorgen mehr rund um wärmendes Feuer, Essen oder ähnliches.

Hier seht ihr das Orni-Gewand, für Kopfschmuck und Hosen hatten wir nicht mehr genug Rubine.

Das Ninja-Set hilft euch beim Pferde-Stehlen und Gegner überraschen

Das macht die Rüstung: Die Ninja-Ausrüstung von Link aka das Stealth Armor-Set macht Links Schritte deutlich leiser – vor allem natürlich, wenn ihr euch geduckt irgendwo anschleicht. Außerdem handelt es sich auch noch um eine der schicksten Rüstungen des Spiels.

Wo bekomme ich sie? Die Ninja-Rüstung besteht aus der Ninja-Maske, der Ninja-Hose sowie dem Hauptteil, der Ninja-Rüstung selbst. Ihr könnt euch das gesamte Ninja-Set im Laden von Kakariko kaufen, ganz wie in Zelda Breath of the Wild. Vorher muss allerdings eine Nebenquest erledigt werden, um den Preis zu senken.

Perfekt geeignet für: Direkt am Anfang des Spiels leistet euch die Ninja-Ausrüstung gute Dienste, weil ihr euch so einfacher an Pferde anschleichen könnt, um sie zuzureiten. Außerdem bemerken euch auch starke Gegner nicht so schnell und ihr könnt euch mit Überraschungsangriffen einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Die Zora-Rüstung lässt euch schneller schwimmen und Wasserfälle erklimmen

Was kann die Rüstung? Die Zora-Rüstung ist ein Klassiker aus BotW und schon mit dem Brustteil allein könnt ihr senkrecht an Wasserfällen hoch schwimmen. Es gibt wenige Rüstungen, die derart praktisch sind und euch die Fortbewegung auf so drastische Art und Weise erleichtern. Zusammen erhöht das Rüstungsset die Schwimmgeschwindigkeit.

So kommt ihr dran:

Die Rüstung: Ihr müsst die Haupt-Storyquest "Reparatur der Zora"-Rüstung abschließen. Ihr könnt das geniale Set also eigentlich kaum verpassen, wenn ihr euch an die Story haltet.

Ihr müsst die Haupt-Storyquest "Reparatur der Zora"-Rüstung abschließen. Ihr könnt das geniale Set also eigentlich kaum verpassen, wenn ihr euch an die Story haltet. Zora-Beinschutz: Sprecht mit Yona und aktiviert die Nebenquest "Opfer für die Freundschaft".

Sprecht mit Yona und aktiviert die Nebenquest "Opfer für die Freundschaft". Zora-Helm: Den Zora-Helm bekommt ihr ebenfalls über eine Nebenquest ("Die endlose Standpauke") nach Abschluss des Wassertempels. Redet mit Hifumi.

Für mehr Angriffs-Stärke: Das kann das Grimmige Gottheit-Rüstungsset

Das kann die Rüstung: Link extrem stark machen. Selbst das Barbaren-Rüstungsset kommt nicht an den Bonus heran, den ihr durch das Grimmige Gottheit-Armor Set erhaltet. Wer ordentlich austeilen will, kommt an dieser Ausrüstung nicht vorbei. Es gibt sogar noch ein passendes Schwert dazu!

Wo finde ich die Rüstung? Das ist eine größere Herausforderung und eine umfangreiche Schatzsuche-Quest. Für das Schwert müsst ihr die gesamte Rüstung schon anhaben und tragen (mehr Details findet ihr auf Reddit).

Grimmige Gottheit-Rüstung: In der Akkala-Festung. In einer der oberen Gebäude-Ruinen findet ihr ein Loch in der Wand, durch das ihr kriechen müsst, um in die Höhle mit der Truhe zu gelangen.

In der Akkala-Festung. In einer der oberen Gebäude-Ruinen findet ihr ein Loch in der Wand, durch das ihr kriechen müsst, um in die Höhle mit der Truhe zu gelangen. Grimmige Gottheit-Stiefel: Südwestlich vom Spähposten findet ihr eine Höhle in einem großen uralten Baumstumpf.

Südwestlich vom Spähposten findet ihr eine Höhle in einem großen uralten Baumstumpf. Grimmige Gottheit-Helm: Begebt euch zum Totenschädel-See nordöstlich des Todesbergs. Die Säule des rechten Auges verbirgt einen Höhleneingang samt Schatztruhe.

Begebt euch zum Totenschädel-See nordöstlich des Todesbergs. Die Säule des rechten Auges verbirgt einen Höhleneingang samt Schatztruhe. Grimmige Gottheit-Schwert: Mit dem gesamten Set begebt ihr euch zur Cephia-See-Höhle und dort öffnet sich dann die Tür in der Höhle, wenn ihr alle Teile tragt.

Die Kletterrüstung ist extrem praktisch zur Erkundung

Was kann die Rüstung? Link schneller und besser klettern lassen. Wer hoch hinaus will, kommt also kaum an dem Rüstungsset vorbei. Der manchmal etwas zähe und lahme Akt des Kletterns wird so deutlich beschleunigt und dadurch angenehmer.

So kommt ihr dran:

Kletterhandschuhe: Den Kletterhandschuh findet ihr hinter dem vorletzten Wasserfall in der Höhle der nördlichen Hyrule-Ebene. Die liegt nördlich der Carok-Brücke, südöstlich vom Neuen Stall von Maritta.

Den Kletterhandschuh findet ihr hinter dem vorletzten Wasserfall in der Höhle der nördlichen Hyrule-Ebene. Die liegt nördlich der Carok-Brücke, südöstlich vom Neuen Stall von Maritta. Kletterstiefel und Kletterkopftuch folgen.

Besonders gut geeignet für sämtliche Kletterpartien. Egal ob in den Tiefen des Untergrunds oder den luftigen Höhen der Himmelsinseln: Es zahlt sich aus, die Kletterausrüstung parat zu haben.

Der Kletterhandschuh sieht in Zelda TotK genau aus wie in BotW, hier fehlen aber noch die Schuhe und das Bandana.

Ihr wollt auch bei Regen klettern? Die Krötenausrüstung hilft euch beim Klettern, selbst wenn es in Strömen gießt. Dafür müsst ihr allerdings die Journalismus-Nebenquest absolvieren, die ihr am ehemaligen Stall beim Dorf der Orni starten könnt.

Der beste Schutz gegen Todes-Hitze? Die Anti-Feuer-Rüstung

Dafür braucht ihr das Set: Wenn ihr euch in den höheren Regionen des Todesbergs bewegen wollt – und überall, wo heiße Lava fließt – werdet ihr die Anti-Feuer-Rüstung sehr zu schätzen wissen. Bereits ein Teil der Rüstung reicht aus, um euch das Leben in den feurigen Gegenden des Spiels sehr viel leichter zu machen.

So kommt ihr dran: Alle drei Teile der Anti-Feuer-Rüstung (Anti-Feuer-Helm, Anti-Feuer-Rüstung und Anti-Feuer-Hose) gibt es im Laden von Goronia zu kaufen. Ihr müsst dafür allerdings die stolzen Summen von 1.400, 700 und 1.200 Edelsteinen hinblättern.

Ideal geeignet für die gesamte Eldin-Region im Nordosten Hyrules. Ihr könnt zwar auch mit dem Brandschutz-Effekt der ersten Stufe viel ausrichten (und Goronia erreichen), aber wenn ihr in die Lava-Gebiete vordringen wollt, braucht ihr Feuerschutz- beziehungsweise Brandschutz-Effekt Stufe 2.

Mit der Aero-Rüstung wird Link zum regelrechten Skydiver

Das kann die Rüstung: Mit der neuen Gleitflug-Ausrüstung könnt ihr Link nochmal deutlich besser durch die Lüfte fliegen lassen. Ihr bekommt es hier nämlich mit einem regelrechten Wingsuit zu tun, der extrem hilfreich sein kann, wenn ihr die Himmelsinseln erkundet – oder sonst irgendwo aus großer Höhe herunter springen wollt.

Hier bekommt ihr sie:

Aero-Maske: Arbeitet euch in Necluda vom Turm in den Labella-Sümpfen Richtung Nordosten bis zur Himmelsinsel am Sihatsjog-u-Schrein vor und startet beim Dienerkonstrukt die Sturzflugzeremonie.

Arbeitet euch in Necluda vom Turm in den Labella-Sümpfen Richtung Nordosten bis zur Himmelsinsel am Sihatsjog-u-Schrein vor und startet beim Dienerkonstrukt die Sturzflugzeremonie. Aero-Harnisch: Begebt euch zum Turm auf dem Tilio-Berg und fliegt nach links auf die Insel der Heldenmutprobe mit dem Taunhijo-Schrein. Dort müsst ihr bei einem Konstrukt die Sturzflugzeremonie starten und die leuchtenden Kreise durchfliegen, indem ihr dem grünen Licht folgt.

Begebt euch zum Turm auf dem Tilio-Berg und fliegt nach links auf die Insel der Heldenmutprobe mit dem Taunhijo-Schrein. Dort müsst ihr bei einem Konstrukt die Sturzflugzeremonie starten und die leuchtenden Kreise durchfliegen, indem ihr dem grünen Licht folgt. Aero-Beinschutz: Fliegt vom Turm in den Deubran-Ruinen in den Bergen von Eldin zur Insel der Tapferkeitsprobe. Auch hier müsst ihr wieder die Ringe in einer vorgegebenen Zeit durchfliegen.

Perfekt geeignet für: Alles, was mit Sturzflug und Gleiten zu tun hat. Ihr könnt dank den Wingsuit-Flügelchen der Aero-Rüstung deutlich langsamer segeln, ohne Ausdauer für das Parasegel zu verbrauchen.

Der Aero-Harnisch verleiht Link Flügel, im Komplettset sieht das Ganze sogar noch fescher aus.

Die Untertage-Rüstung hilft euch immens, den Untergrund zu erkunden

Das kann die Untertage-Rüstung: Leuchten! Besonders praktisch natürlich immer dann, wenn ihr unter Hyrule unterwegs seid. So erleuchtet ihr stets eure Umgebung, ohne andauernd Samen durch die Gegend schießen zu müssen.

So kommt ihr ran:

Untertage-Hose: Bei der Mine im Hylia-Tal im Untergrund des inneren Hyrule gibt es eine Truhe auf dem Dach.

Bei der Mine im Hylia-Tal im Untergrund des inneren Hyrule gibt es eine Truhe auf dem Dach. Untertage-Harnisch: Geht unter dem Zuzuyaj-Schrein im Inneren Hyrule nach Südwesten zur Mine im Daphnos-Tal. Oben auf der Plattform wartet wieder eine Truhe.

Geht unter dem Zuzuyaj-Schrein im Inneren Hyrule nach Südwesten zur Mine im Daphnos-Tal. Oben auf der Plattform wartet wieder eine Truhe. Untertage-Helm: Begebt euch zur Atat-ayam-Wurzel und der verlassenen Wüstenbasar-Mine, mehr oder weniger unter der Stadt der Gerudos. Unter der riesigen runden Plattform findet ihr die Truhe.

Ideal geeignet zum Erkunden des Untergrundes. Das Leuchten der Rüstung erspart euch das ewige Verschießen von Leuchtsamen und Pfeilen (insbesondere mit Pfeilen sparsam umzugehen lohnt sich in Zelda Tears of the Kingdom generell, ohne steht ihr doof da). Wenn ihr keine Lust habt, von Gegnern oder Fallen in der Finsternis überrascht zu werden, ist die Untertage-Rüstung ein Muss.

Welche Zelda TotK-Rüstung ist euer Favorit und welche Teile tragt ihr am häufigsten beim normalen Erkunden?