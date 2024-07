Zelda TotK-Fan lässt Moblins Basketball spielen und wie sie Bokblins in die Körbe schmeißen sieht einfach nur zum Brüllen witzig aus

Pssst, das ist gar kein Zelda Tears of the Kingdom-Moblin, sondern eigentlich Link in einer Moblin-Maske.

Wer in Zelda: Tears of the Kingdom Ganondorf schon besiegt und Zelda gerettet hat, kommt womöglich auf die eine oder andere kuriose Idee. Von den unzähligen Möglichkeiten abgesehen, euch coole Vehikel und Fluggeräte zu basteln, könnt ihr auch mit den Gegnern ordentlich Schabernack treiben. Dieser Spieler hier hat Moblins beispielsweise dazu gebracht, Basketball zu spielen. Dabei stellen sie sich überraschend gut an, aber das liegt zugegebenermaßen vor allem an dem genialen Korb, den der Fan gebastelt hat.

Ja, in Zelda TotK spielen die Gegner sogar Basketball, wenn ihr ihnen einen Korb gebt – und zwar wortwörtlich miteinander

Darum geht's: Zelda Tears of the Kingdom, wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört. Wir haben es hier mit einem der besten Spiele des sowieso schon überragend guten Spiele-Jahres 2023 zu tun. Die Möglichkeiten, sich darin die Zeit zu vertreiben, fallen schier unendlich aus und was manche Fans schaffen, wirkt wirklich beeindruckend. Wie zum Beispiel dieses Basketball-Setup.

Ja, Moblins spielen wirklich Basketball: Wie ihr in diesem extrem unterhaltsamen Video sehen könnt, schmeißen die Moblins nicht nur Steine in den Basketball-Korb, sondern schnappen sich ab und zu auch einen Bokblin, um den dort hineinzuwerfen. Das funktioniert alles ganz prächtig und sieht einfach unfassbar witzig aus.

So funktioniert's: Hyrules Basketball-Liga beruht eher auf unfreiwilliger Basis. Wahrscheinlich wissen die Moblins leider gar nicht so richtig, was sie da tun und die Punkte werden auch nur von Link gespielt. Aber sei's drum, spaßig anzusehen bleibt das Ganze natürlich trotzdem und es sieht wirklich abgefahren aus. Aber wie hat der Zelda-Fan das hinbekommen?

Erst einmal braucht ihr natürlich Majoras Maske, damit ihr von den Gegnern für einen der Ihren gehalten und nicht angegriffen werdet.

Dann müsst ihr einen Korb basteln, der groß genug ist, dass auch Bokblins durch passen.

Last, but not least muss das Ganze mit einem Automatik-Transporter perfektioniert werden, den ihr so anbringt, dass er oberhalb des Rings in der Mitte prangt.

Das Geheimnis ist der Automatiktransporter: Der zielsuchende Roboter ist ein Sonau-Bauteil und kann seine eigentliche Funktion auf diese Art und Weise überhaupt nicht ausführen. Er bringt dem Bauwerk an sich auch überhaupt nichts, immerhin fährt der Mini-Roboter nicht durch die Gegend und zielt mit angebauten Waffen. Aber den Moblins und Bokblins ist das Teil so ein Dorn im Auge, dass sie es bewerfen. Und wenn Bokblins in der Nähe sind, schmeißen sie eben auch mit denen.

In den Kommentaren freuen sich andere Zelda Tears of the Kingdom-Fans natürlich enorm über diese witzige Angelegenheit. Da kommen sofort diverse Erinnerungen hoch, wie zum Beispiel an die Monstars aus dem Basketball-Film Space Jam. Selbstverständlich dürfen auch diverse Wortspiele nicht fehlen und viele weiterführende Anregungen gibt es auch. Würde Link mit einer Bokblin-Maske zum Beispiel auch in den Basketball-Korb geworfen werden?

Wie findet ihr Zelda-Basketball, was denkt ihr über die Angelegenheit mit der Bokblin-Maske und was habt ihr schon cooles in TotK gebastelt?